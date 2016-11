RB Leipzig greift nach der Tabellenführung

Dragovic, Özcan und Baumgartlinger standen Mittwoch bei Bayer Leverkusen schon wieder im Training. Nur einen Tag nach dem 0:0 im Testmatch gegen die Slowakei, in dem der ÖFB- Teamkapitän bis zur Pause im Einsatz war, dann durch David Alaba (morgen mit Bayern gegen Dortmund im Einsatz) ersetzt wurde. Baumgartlinger dürfte für den Schlager gegen Leipzig - im Gegensatz zu Dragovic und Özcan - gesetzt sein. Mit Aranguiz auf der Doppelsechs.

Foto: GEPA

Baumgartlinger ist in Leverkusen endlich angekommen. "Wenn ein Spieler den Verein wechselt, muss man ihm auch Eingewöhnung zugestehen", sagt Leverkusen- Manager Jonas Boldt. "Wie wichtig Julian für uns sein kann, gerade im Spiel gegen den Ball, hat man in Tottenham und auch gegen Darmstadt gesehen." Im Team gegen Irland war Baumgartlinger der Einzige, der nahe an seiner Normalform agierte. Das sah auch Leverkusens Trainer und Ex- Bulle Roger Schmidt. Am Freitag kommt auf Baumgartlinger eine zentrale Rolle in der Defensive zu: "Weil Leipzig ähnlich spielt wie wir: aktiv, nach vorne gerichtet, schnell umschaltend", so Schmidt. Leverkusen steht unter Zugzwang.

Kein Druck bei Leipzig

Leipzig liegt acht Punkte vor dem Werksklub. Punktegleich mit Bayern. Ein Punkt genügt, und die Sachsen lachen von der Spitze. Woran drei Österreicher Anteil haben. Marcel Sabitzer in der Offensive (drei Saisontore), Stefan Ilsanker, der defensiv universell einsetzbar ist, zuletzt beim 3:1 gegen Mainz - Baumgartlingers Ex- Klub - sogar rechter Verteidiger spielte, und Coach Ralph Hasenhüttl. Den weder Rekorde noch Tabellen interessieren: "Weder um das Team zu motivieren, noch um es unter Druck zu setzen."