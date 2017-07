RB Leipzig: Ex- Salzburger vom Verein freigestellt!

Wie die deutsche "Bild" berichtet, müssen die beiden Spieler RB Leipzig verlassen. Quaschner, der 2015 von Salzburg nach Leipzig wechselte, wurde in der vergangenen Saison zum Zweitligisten VfL Bochum verliehen. Dort erzielte der 23- Jährige in 26 Spielen drei Treffer. Da sein Vertrag 2018 ausläuft, möchte Rangnick mit einem Verkauf im Sommer noch Geld in die Kassen spülen.

Foto: GEPA

Ähnlich sieht es bei Jung aus. Der 25- Jährige spielte zuletzt bei Ingolstadt, doch die Leihe ist nun zu Ende. Wie Quaschner hat Jung bei RB keine Perspektive. Beide müssen sich nun nach einem neuen Klub umschauen.

Foto: GEPA

Quaschner ist einer von 16 Profis, die von Salzburg nach Leipzig wechselten. Den Anfang machte Roman Wallner, der im Jänner 2012 zu den damals in der vierten Liga spielenden Leipzigern ging. Der bisher letzte Akteur ist ÖFB- Teamspieler Konrad Laimer, dessen Wechsel von der Mozartstadt nach Sachsen vor Kurzem bekannt wurde.

Von Salzburg nach Leipzig gewechselte Akteure der vergangenen Jahre:

Winterpause 2012: Roman Wallner

Winterpause 2014: Georg Teigl

Sommer 2014: Stefan Hierländer, Thomas Dähne

Winterpause 2015: Yordy Reyna (Leihvertrag), Rodnei

Sommer 2015: Nils Quaschner, Stefan Ilsanker, Peter Gulacsi, Marcel Sabitzer (zuvor an Salzburg verliehen), Massimo Bruno (zuvor an Salzburg verliehen)

Sommer 2016: Benno Schmitz, Naby Keita, Bernardo

Winterpause 2017: Dayot Upamecano

Sommer 2017: Konrad Laimer