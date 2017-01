"RB Bayern": Gibt es bald die neuen Super- Bullen?

Was mit Liefering beginnt, könnte mit einem möglichen RB Bayern ändern. Klingt verrückt, aber Red- Bull- Boss Didi Mateschitz strebt immer nach dem Höchsten und hat auch in der Formel- 1 längst bewiesen, dass er im Weltsport an die Spitze will.

Das Fußball- Imperium der Bullen könnte sich dann neben dem FC Liefering, Red Bull Brasil, Red Bull New York, Red Bull Salzburg und RB Leipzig mit einem RB Bayern die absolute Krone aufsetzen.

An der Weltspitze

Denn, egal wie erfolgreich Red Bull mit Leipzig in die Bundesliga gestartet ist, um so erfolgreich wie die Bayern zu werden, sind - falls man es überhaupt jemals schaffen sollte - noch enorm viele Jahre harter Arbeit nötig. Und einige Millionen Euro auch.

Aber mit Bayern München wäre man sofort in der Weltspitze des Fußballs angekommen. Und könnte dort schnell allen anderen den Rang endgültig ablaufen. Denn die Konzern- Strukturen in Sachen Fußball kann man gutheißen oder nicht - erfolgreich sind sie an der Spitze derzeit enorm.