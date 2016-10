Rauferei: Drei Austria- Fans in Rom festgenommen

Rund 2.000 Austria- Fans sind für das am Donnerstagabend stattfindende Europa- League- Spiel gegen AS Roma in der italienischen Hauptstadt eingetroffen. Ein Bus mit 50 Austria- Sympathisanten an Bord wurde am Donnerstag von der italienischen Verkehrspolizei auf der Autobahn nahe der Kleinstadt Fabro im mittelitalienischen Umbrien angehalten. Die Fans werden des Diebstahls und der Beschädigung einer Autobahn- Raststätte beschuldigt.

Indes wurden wie angekündigt die Sicherheitsvorkehrungen im Stadtzentrum Roms im Hinblick auf das Match verschärft. Die Kontrollen betrafen vor allem das Gelände rund um die Spanische Treppe. Hier versammelten sich Gruppen betrunkener Fans, berichtete die Polizei. Unweit davon ist für den Spieltag der Konsum von Alkohol auf der Straße und in den Lokalen verboten. Strenge Sicherheitsvorkehrungen wurden zum Schutz der Monumente der Innenstadt ergriffen. Vier österreichische Polizisten waren zur Unterstützung der römischen Kollegen im Einsatz.