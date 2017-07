Rasen- König Federer feiert zwei Meilensteine

So konnte sich der siebenmalige Wimbledon- Titelträger darüber freuen, dass er während der beiden Sätze, Federer führte bereits 6:3 und 3:0, das 10.000 Ass seiner Karriere geschlagen hatte. Nur die Kroaten Ivo Karlovic und Goran Ivanisevic schlugen mehr.

Zudem feierte der 35- jährige Schweizer seinen 85. Erfolg in einem Wimbledon- Match. Damit setzte er sich in dieser Kategorie an die Spitze. Bisheriger Rekordhalter war Jimmy Connors aus den USA. Federer kämpft heuer um seinen achten Titel in Wimbledon. Im Moment teilt er sich die Führung der Bestenliste mit Pete Sampras (USA) und William Renshaw (Großbritannien).