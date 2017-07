Rasen kaputt! Kein HSV- Trainingslager in Leogang

Der Sportchef der Hamburger, Jens Todt, teilte am Mittwoch mit, dass der Untergrund wegen der Fußball- Weltmeisterschaft der Ärzte, die bis Sonntag in Leogang stattgefunden hatte, "erheblich gelitten" hat. Bei einer Inspektion musste der Klub feststellen, dass an ein Training unter diesen Bedingungen nicht zu denken ist.

"Wir haben sofort die Konsequenzen gezogen und Alternativen geprüft, auch und gerade die nachträglichen Reparaturen haben wegen der fehlenden Bodenhaftung zu der Entscheidung geführt", so Todt.

Der HSV hält sein Trainingslager nun in Längenfeld in Tirol ab. "Der sportliche Aspekt bei unserem Trainingslager genießt Priorität, darum mussten wir handeln. Dass ein Trainingsplatz im Sommertrainingslager ein paar Tage vor dem Abflug in einem solchen Zustand ist, ist nicht tragbar", erklärte der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen.