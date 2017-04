Rapids letzte Chance gegen "Hauch von Red Bull"

Geschuldet ist diese Einschätzung dem Trainer der Oberösterreicher: Oliver Glasner. Bei Red Bull Salzburg zwischen 2012 und 2014 vom "Co" zur fertigen Trainerpersönlichkeit gereift, manövrierte Glasner den LASK zum souveränen Aufsteiger in die Bundesliga. Seit 15 Pflichtspielen ist der LASK mittlerweile unbesiegt. "Man erkennt im Spiel des LASK seine Handschrift", streut Djuricin seinem Vis- a-vis Rosen: "Der LASK spielt sehr mutig nach vor. Wir müssen vor allem - ähnlich wie bei der Austria am Sonntag - auf die schnellen Konterstürmer aufpassen."

Nicht unterschätzen

Das ist gegen die Veilchen gründlich misslungen. Vor allem Pires, Kayode und anfangs auch der später verletzte Pires wirbelten die Rapid- Defensive mächtig durcheinander. Zum Glück für Rapid "sind die LASK- Stürmer nicht ganz so schnell wie die von Rapid." Trotzdem: "Wir werden den LASK nicht unterschätzen." In der momentanen Situation sollte das auch die letzte Sorge der Hütteldorfer sein. Djuricin hält aber fest: "Der LASK spielt immer noch in der zweiten Liga. Und er steht am Mittwoch immer noch elf Rapidlern gegenüber."

"Eigentlich ein Wahnsinn"

Einer von ihnen könnte Steffen Hofmann sein. 29- mal streifte der "Fußballgott" den grün- weißen Dress bisher im Cup über. Herausgekommen ist dabei lediglich ein Finale. "Viel zu wenig für diesen Verein, eigentlich ein Wahnsinn." Der letzte Cup- Sieg datiert aus dem Jahr 1995. Trainer war damals Ernst Dokupil, der sich jüngst mit heftiger Kritk an Rapids Chefetage ("auf einen Powerpoint- Vortrag hereingefallen") ins mediale Rampenlicht rückte.

Für Hofmann sind derartige Störgeräusche lästig. "Wir sollten uns alle gemeinsam wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Der Finaleinzug ist ein großes Ziel von uns. Wenn wir eine gute Leistung zeigen, dann bin ich überzeugt, dass wir zuhause vor unseren Fans ins Finale kommen werden."

Gartler "ein richtig guter Stürmer"

Hofmann trifft im Spiel gegen den LASK auf einen alten Bekannten: Rene Gartler, mit bisher 15 erzielten Treffern Liga- Torschütze des LASK. Mit Hofmann gemeinsam geigte Gartler, damals noch als aufstrebendes Talent, für Rapid. "Rene hat seine Qualitäten, die hat er schon bei uns bewiesen. Er hat sich in all den Jahren, in denen er viel erlebt hat, noch weiter gesteigert. Er ist ein richtig guter Stürmer mit einer guten Technik, einer guten Grundschnelligkeit - für mich der mit Abstand torgefährlichste Stürmer beim LASK."

Ob Hofmann selbst von Beginn an spielen wird, wussten Dienstagmittag bei der Pressekonferenz weder er noch Trainer Djuricin. Die 90 Derby- Minuten vom Sonntag steckten ihm noch in den Knochen. "Aber ich habe ja noch über 24 Stunden Zeit zum Generieren", schmunzelte er am Dienstag.