Rapids Krammer: Derzeit noch ein Boss ohne Titel!

Denn Krammer und sein Team setzten viel davon um, was er bei seiner "Wahl" am 18. November 2013 versprach. Angefangen natürlich mit dem Stadion- Projekt. "Das war sicher das Highlight, sichert unsere Zukunft", so Krammer. Vor drei Jahren hatte Rapid noch ein negatives Eigenkapital von minus 1,5 Millionen Euro. Jetzt sind es über 10. Aber positives Eigenkapital. Die Anzahl der Vollmitglieder verdreifachte sich fast, von 4821 auf 12.289. Das Budget (von 16 auf über 30 Millionen) wurde fast verdoppelt. Im letzten Geschäftsjahr gab es einen Rekordgewinn von 11,6 Millionen Euro. Dazu wurde der Profibetrieb in eine GmbH ausgegliedert. Auch das Crowdfunding- Projekt (Rapid- Investor) ging mit drei Millionen durch die Decke.

"Wir wachsen in allen Bereichen, haben uns super positioniert", könnte Krammer zufrieden sein. Aber ...

Aber du kannst diesen Erfolg nicht genießen, wenn’s sportlich nicht läuft", sagt der Boss. Drei Titel in zehn Jahren hatte er bei seinem Amtsantritt als Ziel ausgegeben. Auch die angepeilten Top 50 in Europa sind noch außer Schussweite. "Es trifft mich richtig hart, dass wir noch keinen Titel geholt haben. Aber Erfolge lassen sich nicht erzwingen", muss sich Krammer eingestehen. Für den die große Emotionalität ein Aha- Moment war. Und den auch die Schnelllebigkeit - zwei Trainerwechsel im letzten halben Jahr - im Sport überraschte. Das gibt er zu.

Daher ist er bei und mit Rapid noch lange nicht fertig.