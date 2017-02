Rapid vs. Austria: Grün- weiß cool in "Spion- Causa"

In der Pause wollten einige Rapidler einen violetten Scout hinter Canadis Trainerbank erkannt haben. Außerhalb des Platzes, hinterm Zaun durch die Lücken der Werbeflächen spionierend. Was den Grün- Weißen, deren Video- Analyst Zoccola tags zuvor bei Austrias Test- 1:0 gegen FC Haladas das Filmen untersagt worden war, nur ein Lächeln kostete. Schließlich wurde Rapids Generalprobe live für die Fans im Internet übertragen.

Foto: GEPA pictures

Die und die 350 Anhänger am Trainingsplatz sahen, wie Canadi sich nicht in die Karten blicken ließ. Da Sonnleitner krank fehlte, durften sich Auer, Szalai und nach der Pause Okungbowa neben Abwehrchef Dibon in der Dreierkette versuchen. Schaub und Joelinton wechselten oft zwischen Sturm und Mittelfeld. Canadi setzte erneut 20 Spieler ein. "Wir trainieren täglich, müssen uns nicht extra einspielen", meinte der Coach. "Wichtig ist, dass wir unser System umsetzen."

Starker Test

Das gelang. Rapid kombinierte beim Comeback von Schwab gut, oft mit einem Ballkontakt, stets aggressiv nach vorne. "Ein guter Test, die Tore schön herausgespielt, Geduld gehabt", bilanzierte Canadi zufrieden. Wohl wissend, dass der Ostligist kein Maßstab war. "Nächsten Sonntag zählt’s." Dann dürfen sich auch beide Erzrivalen filmen...

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung