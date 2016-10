Rapid verliert Derby & Kapitän! 0:2 gegen Austria

Raphael Holzhauser (37. Minute), der trotz einer Bänderverletzung im Knöchel das Vertrauen von Austria- Coach Thorsten Fink bekam, brachte die Violetten mit einem souverän verwandelten Elfmeter in Führung. Vorausgegangen war ein umstrittener Pfiff von Schiedsrichter Harald Lechner, der ein Foulvergehen von Mario Sonnleitner an Alexander Grünwald gesehen hatte.

Der Rekordmeister war in der ersten Hälfte das klar bessere Team und vergab zahlreiche Torchancen. Nach dem 2:0 durch Grünwald (48.), bei dem die ersatzgeschwächte Rapid- Defensive regelrecht vorgeführt wurde, erfing sich die Truppe von Trainer Mike Büskens jedoch nicht mehr. Die viertplatzierte Austria, die im fünften Pflichtspiel en suite ungeschlagen blieb, brachte den Vorsprung über die Zeit. Es war der erste Derby- Erfolg seit 25. Oktober 2015 (2:1), also seit fast exakt einem Jahr.

Austria sieben Zähler hinter Sturm

In der Tabelle verringerten die "Veilchen" den Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz auf sieben Zähler. Rapid, das die vergangenen drei Derbys gewonnen hatte, hat als Fünfter zwölf Punkte weniger auf dem Konto als die Steirer. Die Niederlage war Rapids sechste Partie in Folge in Meisterschaft und Europa League ohne Sieg.

Die Hausherren begannen mit einer fast komplett erneuerten Abwehr. Sonnleitner und Maximilian Hofmann bildeten anstelle der verletzten Christopher Dibon und Christoph Schößwendter die Abwehrzentrale. Für Sonnleitner war es der erste Einsatz in einem Pflichtspiel in dieser Saison. Schößwendter, bei dem eine Bänderverletzung im Sprunggelenk diagnostiziert worden war, saß überraschend auf der Bank. Links übernahm Auer für Thomas Schrammel, dem am Donnerstag gegen Sassuolo ein Eigentor unterlaufen war.

Ausgerechnet in der stärksten Phase der Rapidler fiel der Gegenstoß, der zur Austria- Führung führte. Grünwald ging mit weit gesenktem Kopf zum Ball, diesen traf auch Sonnleitner, wie die TV- Bilder belegten. Lechner entschied sofort auf Strafstoß.

Die größte Rapid- Chance ließ in der 43. Minute Schaub nach Joelinton- Pass aus. Mit dem rechten Fuß scheiterte er an Hadzikic. Beim Nachschuss verletzte sich Kapitän Schwab und wurde noch vor dem Pausenpfiff durch Tamas Szanto ersetzt. Auer knickte zu Beginn der zweiten Hälfte um und musste ebenfalls vom Feld.

Völliges Chaos

Totale Unordnung in der Rapid- Heimmannschaft forderte das zweite Tor geradezu heraus. Sonnleitner musste sich nach einem missglückten Abschlag von Torhüter Richard Strebinger alleine um Kayode kümmern, Grünwald stand in der Mitte völlig frei und schob zu seinem fünften Saisontor ein. Anschließend rettete Strebinger mit dem Fuß gegen Felipe Pires (50.).

Rapid gab sich nicht auf, scheiterte aber vor dem Tor weiter kläglich. Sonnleitner jagte einen Schuss (73.) von der Strafraummitte über das Tor, und nach einem Stangentreffer von Szanto setzte Schaub den Abpraller völlig unbedrängt neben das Gehäuse. In der Nachspielzeit rettete Hadzikic gegen Hofmann.

Bei der Austria war in der 66. Minute Rom- Held Dominik Prokop für Holzhauser gekommen, dem seine Verletzung offenbar doch schwerer zu schaffen machte. Er durfte mithelfen, den 60. Austria- Sieg in einem Bundesliga- Derby über die Zeit zu bringen.

Bundesliga - 12. Runde:

Samstag

SK Sturm Graz - SV Mattersburg 2:2 (0:1)

SV Ried - WAC 0:1 (0:1)

SCR Altach - FC Admira 2:0 (1:0)

Sonntag

SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg 1:5 (0:2)

SK Rapid Wien - FK Austria Wien 0:2 (0:1).

Wien, Allianz Stadion, 26.300 (ausverkauft), SR Lechner.

Tore: 0:1 (37.) Holzhauser (Elfmeter), 0:2 (48.) Grünwald

Rapid: Strebinger - Pavelic, Sonnleitner, M. Hofmann, Auer (57. Schrammel) - Mocinic, Schwab (45.+1 Szanto) - Schaub, Murg, Traustason (52. Kvilitaia) - Joelinton

Austria: Hadzikic - Larsen, Rotpuller, Filipovic, Martschinko - Serbest, Holzhauser (66. Prokop) - Venuto (74. Tajouri), Grünwald, Pires (86. Stronati) - Kayode

Gelbe Karten: Sonnleitner bzw. Filipovic, Larsen

Bilanzen nach dem 319. großen Wiener Derby:

Gesamt: 319 Spiele - 132 Rapid- Siege, 71 Remis, 116 Austria- Siege (Torverhältnis 599:510)

Meisterschaft: 287 Spiele - 121 Rapid- Siege, 68 Remis, 98 Austria- Siege (533:434)

Bundesliga (seit 1974): 164 Spiele - 52 Rapid- Siege, 52 Remis, 60 Austria- Siege (216:219)