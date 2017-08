Rapid überrascht mit neuem Stürmer: Berisha fix!

Der 23- jährige Stürmer kommt am Donnerstag nach Wien, soll dann präsentiert werden, am Freitag ins Training einsteigen. Berisha stürmte bereits viermal für das norwegische Team, ist beidfüßig, schnell und soll ein Mentalitätsmonster sein. Daher entschied sich Bickel schnell für ihn. Die Verhandlungen verzögerten sich nur, weil der deutsche Zweitligist Anfang der Woche mit einer Trainer- Revolte "beschäftigt" war. Daher wird der Transfer erst am Donnerstag offiziell.

Foto: GEPA

Bereits am Mittwoch machte Rapid die Rückholaktion von Thanos Petsos perfekt. Der 26- Jährige wird von Werder Bremen ausgeliehen. Mit Kaufoption. Auch da gab es lange Funktstille, ehe die Hanseaten nachgaben. Der Grieche ist in Wien nur als "Versicherung" gedacht, da Rapid noch länger nicht auf Mocinic und Malicsek zurückgreifen kann, das defensive Mittelfeld damit nicht gerade überbesetzt ist. Trotz Kooperationsspieler Ljubicic in der Hinterhand hat. Nur könnte der 19- Jährige auch in der Innenverteidigung gebraucht werden, soll weiter in Wr. Neustadt an Erfahrung gewinnen.

Daran dachte Sportchef Bickel, der von "vernünftigen Rahmenbedingungen" spricht. Schließlich hatten die Deutschen Petsos, der am Mittwoch beim 10:1- Testsieg in Oberwart noch nicht spielte, 2016 auch ablösefrei bekommen. Jetzt ist er Rapids "Versicherung", soll Schwab und Co. entlasten.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung