Rapid: Stinknormaler Vertrag als "Aufreger"!

Bashing? Will man den Meister absichtlich schlecht machen? Diese Verdacht drängt sich ein bisserl auf, wenn man aus diesem Vertrag etwas kurioses oder gar schlechtes machen will. Ja, es stimmt, dass Büskens weitergezahlt werden müsste, wenn Rapid in der Meisterschaft noch auf einen Europacupplatz klettert bis zum Saisonende.

Und man muss den Klub auch keineswegs krampfhaft verteidigen, zumal man in den letzten Jahren kaum Fettnäpfchen ausgelassen hat und derzeit sportlich auch dem Erfolg nachläuft. Aber in diesem Fall war es nie und nimmer blauäugig von den Grün- Weißen. Denn erreicht man den Europacupplatz nur deswegen, weil man etwa den Cupsieg holen würde, kann Büskens nicht die Option auf Vertragsverlängerung ziehen. Also wurde im Vertrag schon darauf Acht genommen, die Reißleine ziehen zu können, sollte man mit der Saison nicht zufrieden sein.

Und, ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Rapid blauäugig genannt wurde, wenn zu kurze Verträge gemacht wurden.

Man kann's scheinbar nur schwer richtig machen. Vor allem dann nicht, wenn es in Mode ist, ein Haar in einer Suppe zu finden, in der gar keines schwimmt.

Max Mahdalik, Sportchef krone.at