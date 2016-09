Rapid spielt gegen Ried und Europacup- Müdigkeit

Die Hütteldorfer hingegen haben in dieser Liga- Saison außerhalb Wiens noch keinen Sieg eingefahren. Auch eine weitere Statistik verheißt für den Auftritt im Innviertel wenig Gutes: Unmittelbar nach den Europa- League- Auswärtsmatches in diesem Sommer gab es eine Niederlage gegen Altach und ein Unentschieden gegen den WAC, in der vergangenen Spielzeit folgten auf europäische Gastspiele unter anderem Schlappen gegen Grödig oder Mattersburg.

Trainer Mike Büskens will solchen Statistiken jedoch nicht viel Beachtung schenken. "Wir leben schon seit längerem mit der Doppelbelastung und nehmen das so an." Sein Club weist nach dem ersten Saisonviertel als Tabellendritter mit 16 Zählern sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Sturm Graz auf - eine nach dem Geschmack vieler Fans nicht gerade berauschende Ausbeute.

Büskens: Hinrunde 2015 übertreffen

"Die Erwartungshaltung hier ist immer groß", sagte Büskens. "Aber ich bin weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Rolle spielen werden." Ziel sei es, sich im Vergleich zur vergangenen Herbstmeisterschaft zu steigern. Damals hatten die Grün- Weißen nach 18 Runden 31 Zähler auf dem Konto.

Um dieser Vorgabe einen Schritt näherzukommen, wären drei Punkte in Oberösterreich hilfreich. Allerdings ist Büskens auf eine harte Gegenwehr der Innviertler eingestellt, die in der ersten Runde im Allianz- Stadion ein 0:5- Debakel bezogen. "Dafür wollen sie sich sicher rehabilitieren, und sie werden verstärktes Augenmerk auf die Zweikämpfe legen", vermutete der 48- Jährige.

Ein Spiel gegen den Rekordmeister bedeute für jede Mannschaft eine zusätzliche Motivation, betonte Büskens. "Wenn man als Rapid wo hinfährt, wird vom Gegner immer alles rausgehaut."

Doch auch die Grün- Weißen müssen noch einmal alle Kräfte mobilisieren - schließlich steht ab Montag die zweiwöchige Länderspielpause an, die sich mit einem positiven Resultat in Ried leichter überdauern ließe. "Aber wir wollen immer drei Punkte haben, egal ob vor oder nach einer Länderspielpause", stellte Büskens klar.

Ried- Coach Benbennek kündigt harten Kampf an

Selbiges gilt auch für die Rieder, deren Trainer Christian Benbennek einen leidenschaftlichen Auftritt seiner Truppe versprach. "Die Mannschaft wird Vollgas geben und ein ganz anderes Gesicht zeigen als beim ersten Spiel gegen Rapid." Die Oberösterreicher gehen laut Benbennek als "krasser Außenseiter" in die Partie. "Doch wir werden alles dafür tun, die Punkte in Ried zu lassen."

Goalie Thomas Gebauer sieht in dem Duell mit Rapid die Chance, die eigene Heimstärke neuerlich unter Beweis zu stellen. "Wir haben im ersten Viertel zu Hause gegen gute Gegner starke Leistungen gezeigt. Gegen Sturm haben wir gewonnen, gegen Salzburg war es bis zur 90. Minute ein enges Spiel. Und auch die zweitplatzierten Altacher haben wir geschlagen", erzählte der Deutsche.

Bei den Rapidlern könnte sich durch die vielen Pflichtspiele in den vergangenen Wochen Müdigkeit bemerkbar machen, spekulierte Gebauer. "Durch die Dreifachbelastung Meisterschaft, Cup und Europa League haben sie sehr viele Spiele und vielleicht nicht die hundertprozentige Frische. Aber sie sind extrem gut besetzt, haben super Fußballer und können viel durchrotieren."

SV Ried - SK Rapid Wien

Ried, Keine- Sorgen- Arena, Sonntag, 16.30 Uhr, SR Eisner

Bisheriges Saisonergebnis: 0:5 (a). 2015/16: 0:3 (a), 0:1 (h), 1:2 (a), 1:0 (h)

Mögliche Aufstellungen:

Ried: Gebauer - Hart, Reifeltshammer, Özdemir, Chessa - Brandner, P. Zulj - Walch, Elsneg, Honsak - Ademi

Ersatz: Durakovic - Prada, Möschl, Bergmann, Marcos, S. Nutz, T. Fröschl

Es fehlen: Trauner (nach Kreuzbandriss), Schubert (Mittelfußknochenbruch), Ziegl (Nasenbeinbruch, Magen- Darm- Virus)

Rapid: Strebinger - Pavelic, Schößwendter, Dibon, Schrammel - Grahovac, Schwab - Schaub, Szanto, Traustason/Murg - Joelinton

Ersatz: Gartler - M. Hofmann, Auer, Mocinic, S. Hofmann, Arase, Kvilitaia

Es fehlen: Schobesberger (Knorpelabsplitterung im rechten Knie), Jelic (Muskelbündelriss im Oberschenkel)

Fraglich: Murg (erkrankt)