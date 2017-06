Rapid- Neuzugang: "Bin begeistert vom Stadion"

Der 21- jährige Bolingoli- Mbombo spulte in seiner Heimat Belgien für den FC Brügge und St. Truiden 50 Partien in der höchsten Spielklasse ab, blickt darüber hinaus auf 17 Matches im Europacup zurück. Darunter drei Partien in der Gruppenphase 2016 der Champions League, wobei Brügge alle sechs Matches verlor. Sportchef Fredy Bickel erklärte: "Boli haben wir seit einigen Monaten auf dem Radar und auch mehrfach beobachtet. Er ist ein unkonventioneller Spieler, der mit seinem außergewöhnlichen Stil auch für Aufregung sorgen wird."

Der Linksverteidiger wird am Montag ins Training beim Rekordmeister einsteigen: "Rapid ist auch in Belgien ein bekannter Klub, ich habe in der Vorsaison einige Spiele im Rahmen der Europa League im TV gesehen", erzählte die Neuerwerbung, die ursprünglich als linker Offensivspieler ausgebildet wurde. Vor allem die neue Heimstätte in Hütteldorf, wo er künftig auflaufen wird, hat es ihm schon jetzt angetan: "Ich bin begeistert von diesem Stadion."

Am Samstag um 18 Uhr bestreiten die Grün- Weißen beim Ostligisten Traiskirchen ihr erstes Vorbereitungsspiel. Neben Bolingoli- Mbombo nehmen ab Montag auch jene Kicker, die zuletzt im Länderspiel- Einsatz waren, wieder das Training auf. Darunter Louis Schaub, Maxi Wöber, Manuel Thurnwald und Arnór Ingvi Traustason. Am Mittwoch bricht das Team dann zum einwöchigen Trainingslager nach Windischgarsten auf.

Kronen Zeitung