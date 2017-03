Rapid: "Maierhofer will nur Unruhe reinbringen!"

Wie diese aussehen, verriet Rapids Trainer auch am Donnerstag nicht. Aber klar ist: Mattersburgs Stefan Maierhofer hat mit seinem saloppen Mentalitäts- Vorwurf vor dem Duell alle bei Rapid "aufgezuckert". "Er ist ein Typ, der sehr gerne redet", sagt Kapitän Stefan Schwab. "Er will nur Unruhe reinbringen, da stehen wir drüber. Uns ist egal, ob er spielt oder nicht."

Foto: GEPA

Ja, polarisieren kann er, der Maierhofer. Selbst als er noch für Grün- Weiß stürmte, 2008 Meister wurde. Und zum Phantom von Hütteldorf mutierte: Am 18. März 2008 erzielte der 2,02- Meter- Hüne beim 2:0 gegen die Austria einen Doppelpack. Wegen eines Nasenbeinbruchs mit einer Maske, die im Rapideum einen Schrein hat. Für immer verewigt. Der Mythos bleibt, selbst wenn er morgen, exakt neun Jahre später, mit neuer Maske gegen Rapid trifft.

Foto: facebook, GEPA

Einen anderen "Unruheherd" hat Rapid am Donnerstag "beseitigt": Srdan Grahovac wurde bis Februar 2018 an den FK Astana verliehen. In Kasachstan ist das Transferfenster länger offen. Der Wechsel zog sich wegen Astana aber seit der Winterpause. "Eine unangenehme Situation", entschuldigte sich Sportchef Bickel für die Verzögerung fast bei Canadi, der den bosnischen Teamspieler daher auch nicht mehr einsetzte: "Ich wusste ja nicht, ob er noch voll bei der Sache ist."

Der erste Schritt zur notwendigen Kaderreduktion. Denn in Krisenzeiten (sechs Spiele sieglos) sind echte Typen gefragt. Nehmer- Qualitäten haben alle Rapidler, am Samstag wollen sie Maierhofer und Co. auch zeigen, dass sie auch austeilen können. Allerdings ist Schaub (Hexenschuss) fraglich.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung