Rapid kündigt "ein bis drei neue Spieler" an

Fredy Bickel und Rapids Ehrenkapitän Steffen Hofmann Foto: GEPA

Geschäftsführer Fredy Bickel kündigte am Freitag an, bis 31. August "ein bis drei" neue Spieler zu holen. "Wir haben ganz eindeutig einen Personalengpass", erklärte der Schweizer. Vor allem im Offensivbereich sieht Bickel Handlungsbedarfauch im Hinblick darauf, was im kommenden Sommer droht. "Da könnten wir bis zu drei Offensivspieler verlieren", sagte derJährige, ohne Namen zu nennen.

Allerdings verfügt Rapid derzeit auch nur über drei fitte Innenverteidiger. Deshalb gibt es Überlegungen, Kooperationsspieler Dejan Ljubicic vom Erste- Liga- Tabellenführer Wiener Neustadt zurückzuholen. Eine endgültige Entscheidung ist laut Bickel diesbezüglich noch nicht gefallen.

Dejan Ljubicic Foto: GEPA

Trainer Goran Djuricin begrüßt die bevorstehenden Zugänge. "Ich freue mich auf die Qualitätszunahme", sagte der Wiener. Bei der Auswahl der Neuen sollte man auf deren Schnelligkeit und Charakter achten. Der eine oder andere Neo- Rapid- Profi solle "von der Mentalität her anders sein als der Schnitt der Mannschaft", erklärte Djuricin.