Rapid: Kein Verständnis für Philipp Prosenik

Denn Prosenik lehnte das gute, angeblich langfristige Angebot von St. Pölten ab, zieht bis Sommer 2018 - so lange läuft sein Vertrag - scheinbar die Tribüne in Hütteldorf vor. Auch wenn er es als (für ihn riskante) Kampfansage sieht ...

Foto: GEPA

Doch Djuricin stellt klar: "Wir spielen ein 4- 2-3- 1, also mit einer Spitze. Ich habe Joelinton und Kvilitaia. Und Sobczyk will ich auf der Bank haben, weil er ein anderer Stürmertyp ist." Matej Jelic spielt in den Überlegungen keine Rolle mehr. Sein Wechsel zu Kroatiens Meister Rijeka soll am Donnerstag offiziell werden.

Dennoch - auch wegen Proseniks Transfer- Veto - kann Bickel noch kein grünes Licht für eine neue, schnelle Waffe geben. Die Entscheidung bleibt wohl bis August offen, hängt auch davon ab, wann Schobesberger tatsächlich fit wird. Und ob der Saisonstart gelingt. Denn in der Ära Barisic hatte Rapid ja auch keine Rakete im Sturm. Und war erfolgreich.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung