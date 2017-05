Rapid ist auf der Suche nach dem "Dosenöffner"

G rün-

Ex-

Foto: GEPA

Weiß ist gut beraten, sich von Salzburgs "Mission 33", weil man mit einem Punkt in der 33. Runde den Titel fixieren kann, nicht provozieren zu lassen, auf sich zu schauen. "Wir kennen unsere Lage", bekräftigt Sportchef Bickel. Nur sechs Punkte liegt man vor Schlusslicht Ried. Trügerisch, nach wie vor gefährlich. "Und man sollte nicht davon ausgehen, aus Salzburg etwas mitzunehmen", weiß der Schweizer. Rapids letzter Sieg im Bullenstall "passierte" im August 2015. In dieser Saison gelang noch gar kein "Dreier", da stießen sich dieTrainer Büskens (0:0) und Canadi (1:2 und 0:1) die Hörner ab.

Heute versucht es Djuricin - ohne an das für Rapid noch wichtigere Duell am 1. Juni in Klagenfurt zu denken: "Ein Katz- und- Maus- Spiel gibt’s bei uns nicht. Die Teams kennen sich. Salzburg ist der härteste Brocken. Aber wir können jeden schlagen."

Von einer Generalprobe fürs Cupfinale will also keiner etwas wissen. Stattdessen schöpft Djuricin aus dem letzten 0:1 gegen Salzburg in Hütteldorf Mut: "Da waren wir fast 70 Minuten klar überlegen. Analysieren können viele. Aber damit der Plan aufgeht, braucht man auch Spielglück." Und vielleicht Risiko. Beim 4:0 gegen Wolfsberg bewährte sich die Doppelspitze Kvilitaia/Jelic. "Ich habe viele Varianten", muss jetzt Djuricin den passenden "Dosenöffner" finden.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 32 21 6 5 45 69 2. Austria 32 18 3 11 16 57 3. Sturm Graz 32 17 3 12 16 54 4. Altach 32 15 8 9 2 53 5. Admira 32 12 7 13 -12 43 6. Rapid 32 9 10 13 7 37 7. Mattersburg 32 10 7 15 -14 37 8. Wolfsberg 32 9 8 15 -20 35 9. St. Pölten 32 8 8 16 -19 32 10. Ried 32 9 4 19 -21 31