Rapid heute gegen "Bullen": Sieg oder Sumpf!

Mit dem neuen Allianz- Stadion, das diese Saison erstmals bespielt wird, war man bei Rapid zu Saisonbeginn überzeugt, Salzburg den (Titel- )Kampf ansagen zu können. Rekordeinkäufe wurden auf dem Spielersektor getätigt. Doch der Rest ist bekannt...

...nach einem passablen Start wurde es eine Saison zum Vergessen. Bislang. Im Cup kann man sich noch in Richtung Europacup orientieren, in der Liga MUSS jetzt der Turnaround her. Heute. Gegen Red Bull Salzburg.

Was passiert, wenn nicht? Die unmittelbaren Auswirkungen in der Tabelle sind klar: Es gilt - so schlimm es für Rapid klingen mag - Platz fünf abzusichern und, nicht völlig im Tabellensumpf zu versinken.

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 23 15 4 4 31 49 2. Altach 24 14 4 6 9 46 3. Austria 24 14 2 8 13 44 4. Sturm Graz 24 13 3 8 16 42 5. Rapid 23 7 8 8 8 29 6. Wolfsberg 24 8 5 11 -8 29 7. Admira 24 8 5 11 -15 29 8. St. Pölten 24 6 6 12 -16 24 9. Mattersburg 24 6 5 13 -14 23 10. Ried 24 6 2 16 -24 20

Denn wie man an der Tabelle sieht, wäre man bei einer weiteren Pleite voll dabei im unternen Paket, das lediglich noch gegen den Abstieg kämpft. Doch, wenn man die jüngsten Ligaresultate betrachtet, muss man derzeit schon froh sein, sich den Abstiegskampf vom Hals halten zu können. Und das als Rapid, als stolzer Spitzenklub.