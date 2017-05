Rapid gewinnt trotz peinlichem Knoflach- Patzer

Der Mattersburger Ausgleichs- Treffer war an Kuriosität kaum zu überbieten. Steffen Hofman spielte einen Rückpass auf Knoflach, der den Ball an sich nahm. Stefan Maierhofer forderte einen Freistoß und der Rapid- Goalie ließ den Ball leichtfertig aus. So spielte Maierhofer seinen indirekten Freistoß auf Höller, der quasi ins leere Tor einschob.

Foto: GEPA

Mattersburg machte zu Beginn der zweiten Hälfte mehr Druck. Den Führungstreffer für Rapid vergab allerdings Stephan Auer (57.). Der Mittelfeldspieler schoss nach einem Eckball am leeren Tor vorbei. Im Finish brachte Arnor Traustason (84.) mit einem präzisen Flachschuss vom Sechzehner aus Rapid auf die Siegerstraße. Ein Eigentor von Malic besiegelte den 3:1- Endstand.

Bundesliga, 35. Runde:

SV Mattersburg - SK Rapid Wien 1:3 (1:1)

Mattersburg, Pappelstadion, 9.500, SR Drachta.

Torfolge: 0:1 (38.) Joelinton, 1:1 (41.) Höller, 1:2 (84.) Traustason, 1:3 (88.) Malic (Eigentor)Mattersburg: Kuster - Farkas (71. Perlak), Malic, Ortiz, Novak - Jano, Erhardt (87. Bürger) - Höller, Atanga, Röcher - Maierhofer

Rapid: Knoflach - Pavelic, Schösswendter, Wöber (28. Sonnleitner), Kuen (61. Schrammel) - Auer, Schwab - Thurnwald (65. Traustason), S. Hofmann, Murg - Joelinton

Gelbe Karten: Höller bzw. Kuen, Schwab

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 34 23 6 5 48 75 2. Austria 34 19 3 12 18 60 3. Sturm Graz 34 18 3 13 16 57 4. Altach 34 15 8 11 0 53 5. Admira 34 13 7 14 -13 46 6. Rapid 34 10 10 14 7 40 7. Mattersburg 34 11 7 16 -14 40 8. Wolfsberg 34 10 8 16 -20 38 9. St. Pölten 34 9 9 16 -18 36 10. Ried 34 9 5 20 -24 32