Rapid: Für Prosenik "wird es nicht einfach"

Das Transfer- Karussell in Hütteldorf beginnt sich zu drehen. Nach der Verpflichtung des Links- Verteidigers Boli Bolingoli- Mbombo steht nun der erste Abgang fest: Jan Novota, der schon im vergangenen Winter Hütteldorf verlassen wollte, aber keinen passenden Klub fand, verabschiedet sich nach sechs Jahren und 142 Pflichtspielen für Grün- Weiß. Der 33- Jährige wechselt zum ungarischen Erstligisten Debrecen. Ein Abgang, zu dem Trainer Goran Djuricin sagt: "Sportlich ist es für beide Seiten die vernünftigste Entscheidung. Doch menschlich wird uns Jan ganz sicher fehlen."

Prosenik als fixe Größe?

Offen ist auch, was mit Philipp Prosenik passiert: Der Stürmer will nach einer Saison in Wolfsberg bei Rapid eine fixe Kader- Größe werden. Fredy Bickel gefällt der Ehrgeiz des 24- Jährigen, der Sportchef ist aber zugleich Realist: "Es wird nicht einfach für ihn, aber das nehme ich ihm nicht weg. Dann soll Philipp die Chance packen."

Ein Torjäger muss her

Wobei allen klar ist, dass Rapid wieder einen Torjäger braucht, daher im Hintergrund auch Gespräche mit potenziellen Kandidaten aus dem Ausland laufen. "Wir haben gute Stürmer im Kader, aber alle weisen ähnliche Qualitäten auf", weiß Bickel, dass die fehlende Schnelligkeit im Spiel der Wiener nach wie vor eine Baustelle darstellt. Von jenen sechs jungen Spielern, die derzeit mittrainieren, werden nicht alle ins Trainingslager mitfahren. Bickel: Wir werden am Dienstag noch einen Schnitt machen."

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung