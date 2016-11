Rapid- Fiasko: So mies wie zuletzt vor 10 Jahren!

Fünf Siege, fünf Unentschieden und sechs Pleiten macht magere 20 Pünktchen aus 16 Spielen für Rapid. Peinlich.

Gegen Sturm Graz hatte man natürlich wenig Glück, war aber offensiv auch viel zu harmlos, um das Pech in die Knie zu zwingen. Der Torschnitt ist mittlerweile auf nur 1,63 Treffer pro Spiel gesunken. Der vorletzte Sieg in der Liga datiert am 18. September gegen Mattersburg, dazwischen konnte man nur einen Dreier mit richtig viel Glück bei der Admira feiern (2:1/29.10.). Unglaublich!

Canadi konnte kaum Luft holen

Dem Neo- Coach Damir Canadi kann man natürlich kaum etwas vorwerfen, der hatte kaum noch Zeit, um Luft zu holen, seit er in Hütteldorf ist. Aber leider zählt das alles im Trainerbusiness nichts und man kann ihm persönlich nur wünschen, dass es so schnell wie möglich aufwärts geht. Denn zuletzt war Rapid nach 16 Runden in der Bundesliga vor zehn Jahren so schlecht. 2006/2007 hatte man zu diesem Zeitpunkt gar erst 16 Zähler gesammelt.