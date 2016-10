Rapid: Fans wollen "ausmisten", Spieler siegen 4:0

Louis Schaub brachte die Hütteldorfer auf dem holprigen Rasen des Sportclub- Platzes schon in der 7. Minute über die Bühne. Thomas Murg erhöhte in der 22 auf 2:0 und Giorgi Kvilitaja sorgte in der 33. Minute für den Halbzeitstand von 3:0.

Foto: GEPA

Die Linzer wirkten völlig überfordert und konnten Rapid in keiner Phase des Spiels ernsthaft unter Druck setzen. So war das 4:0 durch Matej Jelic in der 58. Minute nur die logische Konsequenz. Für Jelic ein besonders schönes Erlebnis, stand er doch erstmals seit seiner langen Verletzungspause wieder in der Startelf.

Im folgenden Video sehen Sie, wie Rapid- Legende Michi Konsel die aktuelle Lage bei den Hütteldorfern (vor dem Sieg gegen Blau- Weiß Linz) einschätzt:

Müller lassen Fan- Plakate kalt

Sportchef Andreas Müller reagierte auf die Fan- Transparente - von wegen "ausmisten" - gelassen. "Es geht nicht um einzelne Personen, sondern um den Verein", meinte er in der Pause im Puls4- Interview. Und: "Dass Fans ihren Unmut äußern, nehmen wir so hin. Wichtig ist, dass sie die Mannschaft unterstützen. Und das haben sie heute hervorragend gemacht."