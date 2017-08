Rapid: Fan- Transparent sorgt für neuen Ärger

Rapid befindet sich also wieder im freien Fall. Ein ähnliches Bild gab es ja schon in der vergangenen Saison zu beobachten. Nach der 1:2- Pleite gegen Sturm liegen die Hütteldorfer bereits zehn Punkte hinter dem Leader. Trainer Djuricin flüchtet sich in Durchhalteparolen. Und ein Fan- Transparent sorgt für neuen Ärger. Die Vereinsführung kündigte Konsequenzen an!