Rapid: Erster Cup- Testlauf in Mattersburg

Rapids erste von zwei Generalproben für das Cup- Finale steigt am Donnerstag im Pappelstadion. Die Hütteldorfer wollen mit einem Sieg gegen den SV Mattersburg und einem Erfolg zum Liga- Abschluss am Sonntag gegen den SKN St. Pölten Selbstvertrauen für das Pokal- Duell mit Red Bull Salzburg am 1. Juni in Klagenfurt tanken. Wo es darum geht, eine verkorkste Saison noch halbwegs zu retten.