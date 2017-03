Rapid: Ein Lautsprecher sorgt für Ruhe

"Die Burschen brauchen das Lob, das Vertrauen, müssen wissen, wie gut sie sind." Keine Floskel von Trainer Canadi, der Absender dieser Worte heißt Tobias Knoflach. 23 Jahre jung, Rapids Lautsprecher und seit dem Frühjahrsstart die Nummer 1 in Hütteldorf. Eine Rolle, die er lebt. "Ich versuche die Abwehr zu coachen." Kein loses Mundwerk, sondern eines, das während der Spiele ständig im Einsatz ist: Der Torhüter dirigiert und feuert an. Quer über den Platz. Er ist trotz seiner nur 1,83 Meter stets präsent. Auch ein Grund, warum sich Canadi als erster Rapid- Trainer für den ewigen Reservisten entschied. Weil Knoflach sicher wirkt, mit seinem Selbstvertrauen Ruhe ausstrahlt.

"Denke nicht an Fehler"

"Ich genieße es zu spielen, denke nicht an Fehler, lasse mich nicht verrückt machen", sagt Knoflach mit breiter Brust vor der morgigen Mammut- Aufgabe. Denn die Offensivlawine (48 Tore) der Liga rollt mit sieben Siegen in Folge an. "Für uns die Chance zur Kehrtwende", ist Knoflach heiß. Auf Red Bull. Von Salzburg spricht er nie. Das steckt in ihm als Kind der Westtribüne drinnen. Denn Knoflach stand viele Jahre im grünen Fanblock. "Ich wurde früh mit der Leidenschaft angesteckt", weiß er genau, wie die Fans unter der Krise leiden, dass Hütteldorf schnell wieder zum Pulverfass werden kann.

"Aber das müssen wir ausblenden." Stattdessen zieht sich Knoflach vor dem Hit (zumindest vom Namen her) Motivationsvideos rein, hofft, endlich nach dem Spiel mit den Fans feiern zu können. Vom Spielfeld aus kennt er das Gefühl ja noch nicht.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung