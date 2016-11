Rapid: Das Trainerteam um Damir Canadi steht fest!

Der 42- jährige Djuricin war bereits Anfang der 2000er jahrelang als Trainer in der Nachwuchsakademie für den Rekordmeister tätig und hat als Jugendlicher fünf Jahre im Rapid- Nachwuchs gekickt. Djuricin war seit 2012 als Chefrainer beim ASK Ebreichsdorf tätig und führte die Niederösterreicher in die Regionalliga Ost. Im laufenden ÖFB- Samsung- Cup sorgte er mit seiner Mannschaft für Furore und eliminierte mit dem Wolfsberger AC und ausgerechnet dem SCR Altach gleich zwei Bundesligaklubs, erst gegen die Wiener Austria war nach einem dramatischen 4:5 nach Verlängerung Endstation. Zuvor war er u.a. als Co- Trainer bei diversen Nachwuchsnationalteams im Einsatz, u.a. bei der FIFA U20- WM 2011 in Kolumbien.

Payer wird Tormanntrainer

Mit Helge Payer kehrt ein ehemaliger Rapid- Kapitän, der als Aktiver zwei Meistertitel feiern konnte, als Torwarttrainer zu seinem Lebensverein retour. Der 37- jährige gebürtige Welser sammelte auf dieser Position bereits Erfahrung beim U16- Nationalteam des ÖFB.

Hedl, Jancker und Hickersberger müssen gehen

Nicht mehr im Trainerteam werden künftig Raimund Hedl, Carsten Jancker und Thomas Hickersberger, stehen.

Komplettiert wird das Betreuerteam von Athletik- Coach Alexander Steinbichler, Sportwissenschafter Dr. Stefan Oesen und Videoanalyst Maurizio Zoccola. Damir Canadi leitet mit seinem neuen Trainerteam am Montag die erste Übungseinheit im Trainingszentrum des Ernst- Happel- Stadions.