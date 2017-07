Rapid: Das Dilemma im grünen Sturm

Die Kandidaten ändern sich, ich muss ständig wen streichen." Fredy Bickel wiederholt sich. Am Liebsten würde Rapids Sportchef bei einem schnellen Stürmer sofort zugreifen. Kann er nicht. Weil in Hütteldorf das Geld anscheinend doch knapper ist, als man zugeben will. Und man im Angriff noch zu ähnlich (über)besetzt ist. Mit Joelinton und Kvilitaia. Dazu als Alternative der 20- jährige Sobczyk, der mit seiner Leidenschaft (Trainer Duricin: "Er reißt Spieler mit, Löcher auf, haut die Bälle rein.") das interne Duell in der Vorbereitung gegen Prosenik gewonnen hat.

Hoffer- Rückkehr wäre für "Romantiker" ein Traum

Die Abschiedssignale bereits erkannt hat Jelic, der mit Kroatiens Meister Rijeka kurz vor Vertragsabschluss steht. Und nur wenn Prosenik und der Kroate gehen, bekommt Bickel grünes Licht, um im Sturm zuzuschlagen. Nicht bei Jimmy Hoffer. Die Rückkehr des Meister- Helden nach neun Jahren wäre für "Romantiker" ein Traum. Aber: Nur zehn Tore in den letzten drei Zweitliga- Saisonen, bei Kaiserslautern, Düsseldorf und Karlsruhe kein Fixleiberl - die Gegenwart spricht gegen den 30- Jährigen, spaltet sogar Rapids Fans. Und wird Bickel nicht überzeugen.

Foto: GEPA

Während sich Armine Chermiti (29) auf seiner Liste hält. Weil der Tunesier zur WM, daher von Kuwait zurück nach Europa will. Ihn kennt Bickel aus Zürich. Ein möglicher Kandidat.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung