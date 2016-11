Rapid- Coach fix: Bekanntgabe noch heute?

Erst am Montag wurde die Beurlaubung der Herren Büskens und Müller bekannt gegeben. Nachdem der neue Trainer womöglich noch heute, spätestens aber wohl am Donnerstag bekannt gegeben werden soll, müssen die Verhandlungen relativ rasch vonstatten gegangen sein. Das spricht für Canadi, der als österreichischer Trainer in Österreich gut greifbar für die Rapid- Verantwortlichen ist. Zwar hieß es aus Altach noch am Montag, es gebe keine Anfrage aus Wien, allerdings ist Canadi Wiener, käme mit seinem Schmäh wohl auch in Hütteldorf gut an.

(Noch-)Altach-Trainer Canadi soll der Wunschkandidat bei Rapid sein. Foto: GEPA

Wiedersehen mit Zoccola?

Was auch für Canadi sprechen könnte: Rapid- Video- Analyst Maurizio Zoccola belieferte bis zu seiner Abwerbung aus Hütteldorf den Altach- Cheftrainer mit Analyse- Material. Damals werkte Zoccola übrigens gleichzeitig als Trainer jenes Klubs, für den der damals 31- jährige Canadi Anfang der 00er- Jahre eineinhalb Jahre als Mittelfeld- Regisseur aktiv war: den FC Deutschkreutz im Burgenland.

Einmal Austria als Problem?

Dass Canadi 1989 ganze 17 Minuten für die Austria- Profis die Knochen hinhielt - beim 1:3 gegen den Sportclub, eingewechselt für Hannes Pleva -, dürfte für die Rapid- Fans nicht weiter ein Problem darstellen. Zumindest, wenn man der aktuellen sportkrone.at- Abstimmung Glauben schenkt. Nach etwa 1.300 abgegebenen Stimmen hielt Canadi immerhin bei 17,3 Prozent und liegt auf Platz zwei.

Hier geht's zur Abstimmung:

Kühbauer bei Fans Favorit

In der Gunst der Fans liegt demzufolge - wenig überraschend - ein anderer gut "greifbarer" Österreicher vorn: Didi Kühbauer. Die Rapid- Legende wollten dem ersten Zwischenstand entsprechend gleich 37,4 Prozent der mitmachenden User künftig auf der Rapid- Bank sehen. Für eine Stellungnahme war Kühbauer am Mittwochvormittag nicht erreichbar. Die Journalistenanrufe dürften bei "Don Didi" dieser Tage im Minutentakt eintrudeln ...

Kühbauer haftet das Image des "Motivationskünstlers" hartnäckig an. Ist das sein entscheidender Nachteil gegenüber Canadi, der als "Taktik- Fuchs" gilt? Immerhin nennt Rapid- Präsident Michael Krammer "taktische Variabilität" als entscheidenden Faktor im berüchtigten Anforderungsprofil. Andererseits: Ein Kandidat mit Rapid- Vergangnheit genießt demzufolge einen "Bonus". Das wiederum spräche für Kühbauer, der außerdem - weil derzeit vereinslos - ablösefrei zu haben wäre.

Drei Cheftrainer zu bezahlen

Für Canadi hingegen, der bei Altach noch Vertrag hat, müsste Rapid eine Ablösesumme bezahlen. An dieser dürfte der Deal aber nicht scheitern. Schließlich betonte Krammer am Montag, man habe finanziell vorgesorgt. Muss man auch, stehen künftig doch gleich drei Trainer auf der Payroll des Rekordmeisters. Die nunmehrigen Ex- Trainer Barisic und Büskens werden auch noch ausbezahlt - ebenso wie Ex- Sportdirektor Andreas Müller.

Zuletzt kolportierte Namen aus dem internationalen Geschäft wie Yakin, Doll, Veh, Slomka oder Schaaf dürften in den Überlegungen des Rekordmeisters keine Rolle spielen. Auch nicht Andi Herzog, der derzeit mit dem US- Team im Einsatz ist. Ihm werden allerdings Chancen auf den Sportdirektor- Posten eingeräumt. Übrigens ebenso wie dem derzeit verletzten "Fußballgott" Steffen Hofmann, der im Sommer wohl seine Karriere beenden dürfte ...