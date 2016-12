Rapid- Coach Canadi: "Ich kehre nach Hause zurück!"

"Krone": Herr Canadi, welche Emotionen begleiten Sie im Vorfeld, was erwartet Sie in Altach?

Damir Canadi: Ich hatte nie die Zeit, emotional mit Altach abzuschließen, weil der Wechsel so schnell verlaufen ist. Ich weiß nicht, wie es wird.

Foto: GEPA

Stimmt es, dass Sie offiziell verabschiedet werden?

Ich bin darüber informiert worden, dass die Altacher dies tun möchten. Ich habe meinem Ex- Team zudem ein Abschiedsessen versprochen. Das werde ich eines Tages auch noch einlösen.

Sie wissen wohl am besten, wie Altach zu knacken ist.

Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie man eine Dreierkette knackt. Sondern, wie ich sie entwickle und am besten in Balance bringe. Altach zu besiegen, ist für mich eine neue Herausforderung. Ich denke, es wird ein sehr enges Match.

Altach lacht nun auch ohne Sie von der Spitze.

Es ist schön, dass das, was ich hinterlassen habe, ohne mich funktioniert. Altach ist uns einen Schritt voraus.

Foto: GEPA

Das Wochenende wird für Sie auch zum Wiedersehen mit der Familie.

Meine Frau und meine Tochter waren erst letztes Wochenende in Wien. Ich habe wiederum die Möglichkeit, in 50 Minuten mit dem Flieger in Vorarlberg zu sein. Ich bin oft schneller in Vorarlberg als vom Allianz- Stadion in den 22. Bezirk.

In Blickrichtung Altach- Spiel sagten Sie …

… dass ich nach Hause zurückkehre. Mittlerweile habe ich zwei Zuhause. Ich bin in Wien geboren, habe hier Familie und Freunde. Auf der anderen Seite ist Vorarlberg für uns zu einer eigenen Heimat geworden. Ich habe mit meiner Frau bereits Pläne geschmiedet.

Und zwar?

Wir haben in Dornbirn eine Wohnung gekauft, wollen, wenn wir mal in Pension sind, unsere Jahre dort verbringen. In zehn Minuten bist du dort überall - auf der Skipiste, am Bodensee oder in der Schweiz.

Nochmals zurück zum Spiel: Kennen Sie die Gäste- Kabine in Altach?

Ja, mit dem FC Lustenau bestritten wir Derbys in Altach. In den letzten Jahren sah ich sie aber nicht mehr von innen.

Christian Reichel, Kronen Zeitung