Rapid- Boss: "Trainerdiskussion liegt nicht an mir"

"Krone": Die Woche der Wahrheit begann mit dem 1:1 gegen Altach schlecht - wie verhält sich jetzt in der Krise der Präsident?

Michael Krammer: So wie immer. Am Montag hatten wir unsere übliche Präsidiumssitzung. Man führt natürlich Gespräche, aber ich mische mich in sportliche Belange nicht ein. Jeder weiß, worum es geht. Ich gehe davon aus, dass dementsprechend gehandelt wird.

Klingt fast nach zwei Schicksalsspielen. Was erwarten Sie sich heute gegen Sassuolo von der Mannschaft?

Dass sie ihr Europacup- Gesicht auspackt. Erinnert euch an den tollen Sieg gegen Genk. Einstellung, Leidenschaft müssen passen. Einfach mit Freude in die Partie gehen. Ohne Druck. Die Europa League ist ein Zuckerl.

Das die aktuelle Krise in der Bundesliga überdecken könnte.

Wir wollen nichts überdecken, sondern nur guten Fußball spielen.

Aber das Derby am Sonntag gegen die Austria ist wichtiger.

Ein Derby ist ein Derby. Dazu muss ich nichts sagen, da braucht man niemanden motivieren, da ist alles anders.

Können Sie ausschließen, dass es nächste Woche bei Rapid eine Trainerdiskussion gibt?

Das liegt ja nicht an mir. Das macht ihr Medien doch ohnehin bereits die ganze Zeit.