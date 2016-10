Rapid: Auf diesem Acker ist Stolpern verboten

Verdammt, der Cup! Das Schreckgespenst, das Rapid seit 1995 tief in die Glieder fährt, Jahr für Jahr scheitern ließ. Darunter gegen krasse Außenseiter wie Kottingbrunn, Ranshofen oder Bad Bleiberg. Was Warnung genug sein muss vor dem heutigen Achtelfinal- Spiel auf dem Sportclub- Platz gegen Blau Weiß Linz, dem Schlusslicht der Ersten Liga.

Dornbach statt Ried

In Dornbach eliminierten die Hütteldorfer bereits in Runde eins den FC Karabakh (3:1) und in Runde zwei Leobendorf (1:0) - dort müssen sie heute ein drittes Mal ran. Weil in Linz die Hallen- WM im Karate stattfindet, deshalb auch - weil u. a. die Kabinen belegt sind - das angrenzende Stadion auf der Gugl gesperrt ist. Und der heutige "Gastgeber" Blau- Weiß nicht nach Ried ausweichen wollte, weil ihn dies 30.000 Euro mehr gekostet hätte als das Ausweichstadion in Dornbach.

Im folgenden Video sehen Sie die Highlights von Rapids Derby- Niederlage gegen die Austria:

Desolater Sportclub- Acker

Somit muss Rapid auf einem Acker ran, wo Stolpern verboten ist. Denn der Rasen auf dem Sportclub- Platz war zuletzt in einem desolaten Zustand: Die Löcher wurden nun mit Sand und Granulat gefüllt, der Platz gewalzt - die Bedingungen bleiben grenzwertig. Darf alles keine Ausrede sein. "Der Aufstieg wäre sehr wichtig, ich bin überzeugt davon", sagt Sportdirektor Andreas Müller.

Schicksalsspiel für Büskens?

Geht's aber auch heute schief, dann brechen bei Rapid alle Dämme, wird Mike Büskens nicht mehr zu halten sein. Der Trainer strahlt bei all den Baustellen im Team und den jüngsten Ausfällen von Schwab und Auer weiterhin Zuversicht aus: "Klar sind wir Favorit, doch das darf uns nicht belasten. Denn diese Rolle haben wir nahezu jede Woche inne. Die vielen Ausfälle sind ärgerliche Situationen, die man annehmen muss. Wir brauchen das positive Ergebnis."