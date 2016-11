Raonic verletzt! Murray ist die neue Nummer eins

Der Kanadier ist wegen der Verletzung auch für die ATP- Finals in London fraglich. Murray trifft am Sonntag im Endspiel auf John Isner, der Marin Cilic mit 6:4, 6:3 ausschaltete. Der 29- jährige Schotte löst Djokovic am Montag ab, der Serbe war seit Juli 2014 ununterbrochen auf dem Tennis- Thron gesessen.

Andy Murray übernimmt am Montag als 26. Spieler der Geschichte die ATP- Weltrangliste. Rafael Nadal hatte drei Jahre hinter Roger Federer anstehen müssen, ehe er im Sommer 2008 erstmals die Spitze erklomm. Ganz so lange musste Andy Murray nicht warten, doch auch er musste sich - mit Unterbrechungen - 76 Wochen als Nummer 2 gedulden, ehe er auf dem Thron Platz nehmen darf. Nach dem Masters- 1000- Turnier in Paris- Bercy löst der 29- jährige Schotte am Montag Novak Djokovic als besten Tennisspieler der Welt ab. Zudem ist Murray der erste Brite, dem dies seit Einführung des ATP- Rankings im August 1973 geglückt ist.