Raonic mit starkem Comeback - Nadal weiter

Mit einem 6:3,7:5- Erfolg gegen Viktor Troicki (SRB) und einer starken Performance ist der Weltranglisten- Fünfte Milos Raonic am Freitag auf die Tour zurückgekehrt. Der Kanadier, der zuletzt wegen einer Verletzung am rechten Bein mehrere Turniere hatte auslassen müssen, erreichte beim Masters- 1000- Turnier in Miami ebenso die dritte Runde wie auch Rafael Nadal oder Kei Nishikori. Weitergekommen ist u.a. auch Angelique Kerber.