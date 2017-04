Rangers gleichen im Play- off gegen Montreal aus

Die New York Rangers mit Österreich- Export Michael Grabner haben in der ersten Play- off- Runde der National Hockey League (NHL) gegen die Montreal Canadiens den Ausgleich geschafft. Im heimischen Madison Square Garden feierten die Rangers am Dienstagabend (Ortszeit) einen 2:1- Sieg und glichen damit in der "best of seven"- Serie auf 2:2 aus.