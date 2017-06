Rang 7 für US- Österreicher Straka, Frittelli siegt

Dylan Frittelli hat die Golf Lyoness Open 2017 in Atzenbrugg gewonnen! Der Südafrikaner setzte sich am Sonntag mit einem Schlag Vorsprung auf drei Verfolger durch und feierte seinen ersten Sieg auf der European Tour. Sepp Straka fiel früh aus dem Kampf um einen erhofften Heimsieg, am Ende wurde der 24- jährige Austro- Amerikaner aber starker Siebenter. Bernd Wiesberger wurde 15., Mattias Schwab 43.