Ramazan Özcan beendet Karriere im Nationalteam

Özcan hat zehn Länderspiele für das ÖFB- Team absolviert. Der Vorarlberger, in Leverkusen Ersatzmann, wäre aufgrund der Verletzung von Stammtorhüter Robert Almer auch für das nächste WM- Qualifikationsspiel am 24. März in Wien gegen Moldawien ein Thema gewesen.

Foto: APA/Robert Jäger

Durch Özcans Absage ist das ÖFB- Team auf der Torhüter- Position nun dünn aufgestellt. Neben Altachs Andreas Lukse und Frankfurt- Ersatzgoalie Heinz Lindner wird noch ein dritter Keeper gesucht. Teamchef Marcel Koller gibt seinen Kader für das Moldawien- Spiel am Dienstag bekannt.

Özcan will "Fokus auf meine Familie" richten

"Ich bin sehr stolz, neun Jahre Teil des Nationalteams gewesen zu sein. Dabei zählen nicht nur die Teilnahmen an der EURO 2008 und der EURO 2016 zu den ganz speziellen Highlights meiner Teamkarriere, sondern auch die enorme sportliche Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Jahren", sagte Özcan zu seiner Entscheidung. "Aus privaten Gründen ist es für mich nun an der Zeit zurückzutreten und den Fokus auf meine Familie zu richten."

Teamchef Koller sprach von einer Entscheidung, die zu respektieren sei. "Er war ein wichtiger Teil im ÖFB- Team, hat im Training immer das Maximum abgerufen, Vollgas gegeben und offen seine Meinung vertreten. Ich danke 'Rambo' für den Einsatz, er hat seine Sache sehr gut gemacht."