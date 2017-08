Rafael Nadal löste Murray als Nummer eins ab

Rafael Nadal ist wie angekündigt wieder die Nummer eins der Tennis- Welt. Der 31- jährige Spanier löste den derzeit verletzten Schotten Andy Murray von der Spitze der ATP- Weltrangliste ab. Zuletzt hatte der Spanier am 6. Juli 2014 ganz oben auf dem Tennis- Thron gestanden. Der Bulgare Grigor Dimitrow gehört dank seinem Triumph in Cincinnati als Neunter wieder den Top Ten an.