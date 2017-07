Räikkönen- Panne in Silverstone lag nicht am Reifen

"Der mögliche Schadensgrund entspricht einem Kontakt mit einem äußeren Gegenstand", erklärte Pirelli.

Trotz der Panne war Räikkönen noch Dritter hinter den beiden Mercedes- Piloten Lewis Hamilton und dessen Teamkollege Valtteri Bottas geworden. Vettel war dagegen nur auf Rang sieben gefahren. Beim Ferrari- Star war bereits vor einigen Tagen ein "schleichender Plattfuß" als Ursache ausgemacht worden. In der WM- Wertung führt Vettel vor dem Großen Preis von Ungarn am kommenden Sonntag in Budapest mit einem Vorsprung von einem Punkt auf Hamilton.