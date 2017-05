Quintana holt 9. Giro- Etappe und Gesamtführung!

Quintana, Giro- Gewinner von 2014, griff im gut 13 Kilometer langen Schlussanstieg früh an und hielt seine je 24 Sekunden zurückliegenden Verfolger bis zur zweiten Bergankunft der diesjährigen Rundfahrt auf Distanz. Vorjahres- Giro- Sieger Vincenzo Nibali büßte als Fünfter eine Minute ein. Der bisherige Gesamtführende Bob Jungels aus Luxemburg verlor mehr als dreieinhalb Minuten.

Foto: ANSA

Noch schlechter erging es dem bisherigen Gesamtzweiten Geraint Thomas (Sky) und dem Dritten Adam Yates (Orica- Scott). Sie waren zwei der Fahrer, die in einen Massensturz verwickelt waren. 14,8 Kilometer vor dem Ziel war der Niederländer Wilco Kelderman in ein Polizei- Motorrad, das am Straßenrand gehalten hat, gekracht und hatte diesen ausgelöst. Fast die gesamte Sky- Mannschaft war betroffen. Thomas verlor mehr als fünf Minuten und kam mit blutenden Ellenbogen und Knien ins Ziel. Nach der Etappe standen Untersuchungen an.

Im Gesamt- Klassement hat Quintana jetzt 28 Sekunden Vorsprung auf Pinot und 30 auf Dumoulin. Bora- Fahrer Patrick Konrad ist als 31. mit 15:14 Minuten Rückstand bester Österreicher, er kam am Sonntag als 24. ins Ziel. Nach einem Ruhetag folgt am Dienstag das Einzelzeitfahren über 39,8 km von Foligno nach Montefalco.