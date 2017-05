Quali- Chance für ÖHB trotz 24:35 in Spanien intakt

Wie schon am Mittwoch, als sich Rot- Weiß- Rot dem zweifachen Weltmeister und aktuellen Vize- Europameister in Innsbruck erst in den letzten Momenten geschlagen geben musste, erwischte die Truppe von Patrekur Johannesson in Leon einen guten Start. Nach gut 20 Minuten führte die ÖHB- Auswahl sogar mit 11:10, dann aber zogen die Hausherren mit einem 5:0- Lauf bis zur Pause auf 15:11 davon. Damit war das Spiel praktisch gelaufen, Spanien baute den Vorsprung stetig aus und buchte mit dem vierten Sieg im vierten Spiel wie erwartet sein EM- Fixticket. Bester österreichischer Werfer war Alexander Hermann mit acht Treffern.

Aus österreichischer Sicht bedeuten die verlorenen "Bonusspiele" gegen Spanien aber keinen echten Rückschlag. Die Entscheidung wird ohnehin in den beiden Juni- Spielen in Finnland und zu Hause gegen Bosnien- Herzegowina fallen. Gegen die Finnen hatten die Österreicher im November zu Hause überraschend verloren, dafür folgte ein 23:22- Sieg in Bosnien. Am Samstagabend hielten alle drei Teams bei je zwei Punkten, am Sonntag folgte allerdings noch das Duell Bosnien - Finnland. Die ersten beiden Mannschaften der Gruppe fahren fix zur EM, der beste Gruppendritte ebenso.