Pulverfass Rapid: Wie geht es jetzt weiter?

Rapids Trainer Goran Djuricin zog alle Register, brachte Routinier Steffen Hofmann zum zweiten Mal in dieser Saison von Beginn an. Doch nichts half. "Wir haben aufgrund der ersten Hälfte verloren, da hatten wir 33 Prozent Zweikampfquote, das ist unter jeder Kritik", schimpfte der Coach. Am Ende stand man wieder mit leeren Händen da. Deni Alar - ausgerechnet ein ehemaliger Grün- Weißer - brachte Rapid früh auf die Verliererstraße.

Foto: GEPA

21.000 Zuschauer sahen, dass Rapid erneut zuhause nicht gewinnen kann. Die Zeiten als Heimmacht sind vorbei, Rapid kann nach den Spielen gegen Mattersburg und die Austria (jeweils 2:2) daheim erneut keinen "Dreier" einfahren, verliert gegen den Tabellenführer aus Graz. Die Rapid- Fans, die zuletzt mit unschönen Szenen auffielen, blieben diesmal ruhig, ein Transparent mit Beschimpfungen gegen Journalisten ließen sie sich aber nicht nehmen.

Rapid-Fans beschimpfen Journalisten Foto: GEPA

Nach dem Spiel gab's für die Anhänger der Hütteldorfer die nächste Schocknachricht. Der Abgang von Maximilian Wöber soll unmittelbar bevorstehen. Sportchef Fredy Bickel rechnet bereits mit einem Abschied des 19- jährigen Talents in Richtung Amsterdam. Somit bleiben in der Innenverteidigung nur noch Sonnleitner und M. Hofmann. Erst vor wenigen Tagen kam die Transfer- Offensive, "ein bis drei Spieler" wolle man im Sommer noch holen. Nun steht eines der größten Zukunftshoffnungen vor dem Absprung nach Holland. Und das in einer mehr als ungünstigen Situation. Es herrscht dringender Handlungsbedarf ...