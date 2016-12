PSG- Star gedenkt Absturzopfer und bekommt Gelb

Der uruguayische Star Edinson Cavani hat bei einem Erstliga- Spiel in Frankreich an die Flugzeugtragödie in Kolumbien erinnert - und dafür eine Gelbe Karte kassiert. Der 29- Jährige traf für sein Team Paris Saint- Germain (PSG) am Mittwochabend zum 2:0 gegen Angers und zog beim anschließenden Jubel sein Trikot aus.