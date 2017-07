PSG holt französischen Supercup gegen Monaco

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:



08:10 Uhr: +FORMEL E+

Lucas di Grassi nach Montreal- Sieg neuer Spitzenreiter

Der Brasilianer Lucas di Grassi (Audi) hat am Samstag im ersten von zwei Rennen in Montreal die Führung in der Formel E übernommen. Er gewann den vorletzten Saisonlauf und verdrängte den Schweizer Sebastien Buemi, der Vierter wurde, von der Spitze. Buemi (Renault) hatte im Freien Training sein Auto schwer beschädigt, der nötige Batteriewechsel kostete ihn zehn Plätze in der Startaufstellung. Di Grassi hat vor dem Final- Rennen am Sonntag sechs Punkte Vorsprung.

Foto: AP

07:28 Uhr: +FUSSBALL+

Paris St. Germain holt französischen Supercup gegen Monaco

Paris St. Germain hat den französischen Supercup gewonnen. Die Cupsieger aus der Hauptstadt bezwang Meister AS Monaco am Samstag im marokkanischen Tanger nach 0:1- Rückstand noch mit 2:1. Frankreichs Nationalspieler Djibril Sidibe hatte Monaco nach 30 Minuten in Führung gebracht, doch der Brasilianer Dani Alves (51.) und Adrien Rabot (63.) drehten das Spiel zugunsten der Pariser.

22:48 Uhr: +KLETTERN+

Niederösterreicherin Pilz Weltcup- Fünfte in Briancon

Die Niederösterreicherin Jessica Pilz hat am Samstag auch auf der dritten Station des Kletter- Weltcups im Vorstieg den fünften Rang belegt. Die 20- jährige Julia Fiser erreichte mit Platz 15 ihre bisher beste Weltcup- Platzierung. Magdalena Röck landete bei ihrem Comeback nach neunmonatiger Verletzungspause an der 32. Stelle. Bei den Herren gelang Max Rudigier mit Platz zwölf seine bisher beste Saisonleistung. Die Siege gingen an die Slowenin Janja Garnbret und den Franzosen Romain Desgranges. Der nächste Weltcup steigt am 25. und 26. August in Arco (Italien). Schon eine Woche davor sind Pilz und Katharina Posch bei der EM im Bouldern in München im Einsatz.

21:55 Uhr: +FUSSBALL+

Lindner mit Grasshoppers daheim 0:4 gegen Hütters Young Boys

ÖFB- Teamgoalie Heinz Lindner hat am Samstag in der Schweizer Meisterschaft mit seinem Klub Grasshopper Zürich ein Heimdebakel kassiert. Der Traditionsverein verlor mit dem ÖFB- Teamgoalie und seinem in der 71. Minute eingewechselten Landsmann Marco Djuricin gegen die von Adi Hütter betreuten Young Boys Bern mit 0:4. Bei den Siegern wurde Thorsten Schick in der 77. Minute eingewechselt. Die Young Boys führen die Tabelle mit sechs Punkten aus zwei Spielen an. Zum Auftakt hatten die Berner Titelverteidiger und Serienmeister Basel besiegt. Die Grasshoppers liegen am Tabellenende.

20:38 Uhr: +FUSSBALL+

Frauen- EM: Beginn von Deutschland- Dänemark verzögert sich

Das zweite Frauen- EM- Viertelfinale zwischen Titelverteidiger Deutschland und Dänemark beginnt mindestens mit einer Viertelstunde Verspätung. Das verlautete die UEFA kurz vor dem eigentlichen Beginn des Spiels um 20.45 Uhr. Grund sind die schlechten Platzverhältnisse im Sparta Stadion aufgrund des starken Regens. Auf dem Platz stehen mehrere Lacken, der Ball rollte beim Aufwärmen der Spielerinnen kaum mehr. Ob wirklich gespielt werden kann, wird sich zeigen.

19:39 Uhr: +FUSSBALL+

Zwei Zuschauer bei Panik in Stadion in Johannesburg getötet

Zwei Todesopfer und mehrere Verletzte hat eine Massenpanik während eines Testspiels der Kaizer Chiefs und der Orlando Pirates im Nationalstadion in Johannesburg gefordert. Über den Grund für die Panik bei einem Eingangstor im Final- Stadion der WM 2010 gab es vorerst keine Angaben.

19:32 Uhr: +SCHWIMMEN+

Weltrekord der US- Mixed- Kraulstaffel

Das Mixed- Quartett der USA hat am Samstag den neunten Weltrekord der Langbahn- Bewerbe bei den Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest fixiert. Caeleb Dressel, Nathan Adrian, Mallory Comerford und Simone Manuel drückten die bisherige Bestmarke eines US- Teams von der Kasan- WM 2015 in 3:19,60 Minuten um gleich 3,45 Sekunden. Dressel holte damit als Erster in der WM- Geschichte drei Gold an einem Tag.

18:55 Uhr: +RALLYE+

Finne Lappi steuert bei Heim- Rallye auf Premierensieg zu

Der Finne Esapekka Lappi hat beim Rallye- WM- Lauf in seiner Heimat seinen ersten Sieg auf höchster Ebene vor Augen. Der Toyota- Pilot führt vor den letzten vier Sonderprüfungen am Sonntag im neunten Saisonrennen im Raum Jyväskylä mit 49,1 Sekunden Vorsprung auf Teemu Suninen (Ford) und 53,4 auf Juho Hänninen (beide FIN).

18:42 Uhr: +SPRINGREITEN+

Ahlmann gewinnt Grand Prix in Berlin - Kühner Achter

Christian Ahlmann und Simone Blum haben am Samstag in Berlin für einen deutschen Doppelerfolg in der Global Champions Tour im Springreiten gesorgt. Der 42- Jährige sicherte sich mit Codex One den Siegerscheck über 99.000 Euro vor der mit Alice fehlerfreien und nur 0,45 Sekunden langsameren Blum. Der Niederländer Leopold van Asten wurde mit Beauty im Dreier- Stechen Dritter (8 Fehlerpunkte). Der Österreicher Max Kühner verzeichnete mit Chardonnay im Grand Prix (1,60 m) einen Abwurf (4 Fehlerpunkte) und landete dank seiner schnellen Zeit an der achten Stelle. In der Gesamtwertung führt nach einem elften Rang weiter der Niederländer Harrie Smolders.

16:53 Uhr: +HOCKEY+

ÖHV- Herren unterlagen Russland in zweitem Wien- Test 0:1

sterreichs Hockey- Herren- Nationalmannschaft hat am Samstag in Wien ein Test- Länderspiel gegen Russland 0:1 verloren. Das Tor fiel erst zehn Sekunden vor Spielende. Am Vortag hatten die ÖHV- Truppe 3:2 gewonnen, am Sonntag (13 Uhr) folgt ein dritter Vergleich. Die Partien dienen den Österreichern als Vorbereitung auf die für die zweite August- Hälfte in Amsterdam angesetzte EM.

16:40 Uhr: +TENNIS+

Topgesetzter Thiem in Washington zunächst mit Freilos

Dominic Thiem, der diesmal das parallel laufende Heim- Event in Kitzbühel auslässt, beginnt seine Hartplatz- Saison kommende Woche beim ATP- 500- Tennisturnier in Washington. Der 23- jährige Weltranglisten- Siebente hat bei der mit 2,002 Mio. Dollar dotierten Veranstaltung als Nummer eins zunächst ein Freilos und trifft dann entweder auf den Kanadier Vasek Pospisil oder den Schweizer Henri Laaksonen. Erster gesetzter Gegner wäre bei programmgemäßem Verlauf der Südafrikaner Kevin Anderson (15) in der dritten Runde. Thiem führt das Feld vor Kei Nishikori (JPN) und Milos Raonic (CAN) an und spielt zum ersten Mal überhaupt in Washington. Mit Grigor Dimitrow (BUL/ATP- 10.) und Alexander Zverev (GER/11.) spielen die Nummer sieben bis elf geschlossen beim Auftakt der US Open Series.

16:28 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Australierin Iffland holte WM- Gold im "High Dving"

Die Australierin Rhiannan Iffland hat sich am Samstag in Budapest bei den Schwimm- Weltmeisterschaften den Titel im "High Diving" der Damen gesichert. Die 25- Jährige siegte im Stadtzentrum an der Donau vor der Kulisse das ungarischen Parlaments mit 320,70 Punkten, 11,80 Zähler vor der Mexikanerin Adriana Jimenez. Weitere 4,95 Punkte zurück holte die Weißrussin Jana Nestsjarawa Bronze. Nachdem die bisherigen beiden WM- Bewerbe in diesem Sport an US- Sportlerinnen gegangen waren, wurde US- Favorit bzw. 2013- Siegerin Cesilie Carlton diesmal nur Sechste. Beim "High Diving" bzw. Klippenspringen springen die Damen aus einer Höhe um 20 Meter, die Herren aus 27 Metern Höhe. Deren Finalkonkurrenz ist für Sonntag (12 Uhr) angesetzt. Für beide Bewerbe haben keine österreichischen Athleten genannt.

Foto: AFP

16:03 Uhr: +TENNIS+

Nur noch ein Österreicher um Qualifikation für Kitzbühel

Von den drei Österreichern, die am Samstag in der Qualifikation für das "Generali Open" in Kitzbühel im Einsatz waren, hat einer die erste Hürde überstanden: Michael Linzer setzte sich gegen den als Nummer 3 gesetzten Polen Jerzy Janowicz mit 6:1,6:4 durch. Hätte auch Jurij Rodionov die Hürde Maximilian Merterer (GER- 6) genommen, dann wäre fix ein dritter ÖTV- Spieler im Hauptbewerb gestanden. Merterer, der den erst 18- jährigen Rodionov mit 7:6(5),6:1 niederrang, ist nun nämlich nächster Gegner von Linzer. Der Zweitrundensieger steht im Hauptbewerb. Für Staatsmeister Lenny Hampel war gegen Santiago Giraldo (COL- 2) beim 1:6,2:6 nichts zu holen. Vorerst stehen nur Gerald Melzer und Sebastian Ofner, beide dank Wildcard, im Hauptbewerb des größten Sandplatz- Tennisturniers Österreichs. Dominic Thiem spielt dieses Jahr nicht in der Gamsstadt.

15:49 Uhr: +OLYMPIA+

Kraus holt bei Jugendspielen Bronze im Tennis

Tennisspielerin Sinja Kraus hat am letzten Tag der Europäischen Olympischen Jugenspiele (EYOF) in Györ die Bronzemedaille gewonnen. Die 15- Jährige besiegte am Samstag im Spiel um Platz drei die Lettin Kamilla Bartone mit 6:3,6:3. "Ein tolles Gefühl", freute sich Kraus, die die insgesamt vierte Medaille für das Youth Olympic Team Austria holte.

12:21 Uhr: +SCHWIMMEN+

Auböck im WM- Vorlauf über 1500 m Kraul als Zwölfter out

Der Österreicher Felix Auböck hat am Samstag seine dritte Finalteilnahme bei den Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest verpasst. Der 20- Jährige belegte in den Vorläufen über 1.500 m Rang zwölf, in 15:02,78 Minuten verfehlte er seinen nationalen Rekord vom 5. Mai 2016 um 1,60 Sekunden. Vom Endlauf der Top acht war Auböck 3,46 Sekunden entfernt.

Foto: AFP

08:06 Uhr: +TISCHTENNIS+

Liu Jia mit Team in neuer Indien- Liga im Halbfinale out

Ex- Europameisterin Liu Jia ist in der erstmals ausgetragenen "Ultimate Table Tennis League" in Indien mit Maharashtra Mumbai im Halbfinale ausgeschieden. Ihr Team musste sich dem Falcons TTC mit 5:14 geschlagen geben. Gegen die Chinesin Wu Yang kassierte Liu eine Dreisatz- Niederlage, gegen Sutirtha Mukherjee aus Indien verlor die Linzerin einen entscheidenden Satz 10:11. Ihre Landsleute Stefan Fegerl und Sofia Polcanova beendeten die Tischtennis- Liga mit Kalkutta auf Rang fünf.

21:34 Uhr: +SKISPRINGEN+

Kraft in Quali für Sommer- GP in Hinterzarten auf Rang 27

Doppel- Weltmeister Stefan Kraft hat es in der Qualifikation für sein erstes Sommer- GP- Springen der Saison ruhig angehen lassen. Der 24- jährige Salzburger kam am Freitag in Hinterzarten auf 96,0 Meter und belegte Rang 27. Gregor Schlierenzauer war mit 99,5 Metern als Siebenter bester Österreicher. Bester der Qualifikation war der Deutsche Stephan Leyhe mit 104,0 Metern. Der Bewerb geht am Samstagabend (20.30 Uhr) in Szene.

21:02 Uhr: +FUSSBALL+

Arnautovic verliert erstes Match für West Ham gegen Ex- Klub

Marko Arnautovic hat am Freitag sein Debüt für den englischen Premier- League- Club West Ham United gegeben. Das neue Team des 28- jährigen ÖFB- Kickers unterlag in einem Testspiel in Schneverdingen dem deutschen Fußball- Bundesligisten Werder Bremen mit 0:1 (0:1). Arnautovic wurde nach seinem vergangene Woche vollzogenen 28- Millionen- Euro- Transfer von Stoke City zu West Ham gegen seinen Ex- Club nach einer Stunde eingewechselt. Bei den Bremern waren Florian Kainz und der verletzte Zlatko Junuzovic nicht im Einsatz.

20:10 Uhr: +TENNIS+

Harte Lose für heimische Akteure in Kitzbühel- Qualifikation

Die drei antretenden Österreicher haben in der Qualifikation für das ATP- Turnier in Kitzbühel durchwegs schwierige Gegner zugelost bekommen. Youngster Jurij Rodionov trifft am Samstag bei seiner Premiere beim größten heimischen Sandplatz- Turnier auf den deutschen Aufsteiger Maximilian Marterer. Unmittelbar davor bekommen es Staatsmeister Lenny Hampel und Michael Linzer ab 11.00 Uhr auf dem Center Court mit dem Kolumbianer Santiago Giraldo bzw. dem Polen Jerzy Janowicz zu tun. Ihre Kontrahenten sind in der Qualifikation als die Nummern zwei und drei gesetzt. Der Hauptbewerb wird Samstagmittag (12.00 Uhr) in der Innenstadt ausgelost.

20:01 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Ermacora/Pristauz verloren glatt

Das österreichische Team Martin Ermacora und Moritz Pristauz- Telsnigg musste sich in seinem Auftaktspiel der Heim- WM dem Duo Pablo Herrera/Adrian Gavira aus Spanien geschlagen geben. Das österreichische Duo verlor klar in zwei Sätzen mit 21:15 und 21:14.

19:18 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Nationalspieler Irtegün in der Türkei festgenommen

Der türkische Fußball- Profi Bekir Irtegün ist in seiner Heimat wegen mutmaßlicher Verbindungen zur verbotenen Gülen- Bewegung festgenommen worden. Der 33- jährige Ex- Nationalspieler wurde am Freitag in Gewahrsam genommen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Bei einem Ausreiseversuch vor zwei Wochen war demnach bereits Irtegüns Pass eingezogen worden. Vizemeister Basaksehir löste daraufhin den Vertrag mit dem Verteidiger auf. Der Club aus Istanbul gilt als besonders regierungsnahe.

18:12 Uhr: +TENNIS+

Ofner im Tampere- Viertelfinale out

Wimbledon- Sensationsmann Sebastian Ofner ist beim ATP- Challenger in Tampere (Finnland) im Viertelfinale ausgeschieden. Ofner unterlag dem Russen Alexej Watutin in drei Sätzen mit 6:1, 0:6, 3:6.

Foto: GEPA

18:06 Uhr: +EISHOCKEY+

Angreifer Pance wechselte von Klagenfurt nach Dornbirn

Der EC Dornbirn hat sich die Dienste des slowenischen Angreifers Ziga Pance gesichert. Für den 28- Jährigen ist es nach Ljubljana, Bozen, für das er 2014 das meisterschaftsentscheidende Tor erzielt hatte, Villach und zuletzt Klagenfurt die fünfte Station in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL). Bisher brachte er es in 510 EBEL- Spielen auf 306 Punkte (142 Tore/164 Assists).

17:52 Uhr: +FUSSBALL+

"El Clasico" in Miami sorgt für Rekorde

Erstmals seit 35 Jahren wird der prestigeträchtige "El Clasico" zwischen Real Madrid und FC Barcelona außerhalb Spaniens gespielt. Die beiden Fußball- Topclubs werden in der Nacht auf Sonntag vor mehr als 65.000 Zuschauern im Hard Rock Stadium in Miami im Rahmen des International Champions Cup aufeinandertreffen. Die Ticketpreise erreichten Summen von bis zu 5.500 Dollar (4.700 Euro). Der TV- Sender ESPN plant, insgesamt 25 Kommentatoren in der Berichterstattung einzusetzen. Damit würde das Testspiel der beiden Clubs, die laut "Forbes" einen gemeinsamen Wert von etwa 6,2 Milliarden Euro haben, zur umfangreichsten TV- Übertragung eines in den USA ausgetragenen Fußballspiels werden.

Foto: GEPA

14:45 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Hindernisläufer Bayo attackiert Trainer

Der äthiopische Hindernisläufer Chala Bayo hat einen Ausraster bitter bezahlen müssen: Der Sportler attackierte und schlug seinen Coach, nachdem er erfahren hatte, dass dieser ihn nicht für die bevorstehenden Weltmeisterschaften in London nominiert hatte. Bayo wurde daraufhin für zwei Jahre gesperrt. Bayo schlug Coach Yohannes Mohammed in Addis Abeba ins Auge und lief davon. Er ist seitdem flüchtig und die Polizei fahndet nach ihm. Unter den Nominierten für die am 4. August beginnende WM ist u.a. die dreifache Olympiasiegerin Tirunesh Dibaba, die über die 10.000 m in London antreten wird. Nicht aufgestellt wurde übrigens auch Kenenisa Bekele, der zweitschnellste Marathonläufer aller Zeiten.

14:17 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL- WM +

Auftaktniederlage für Rimser/Plesiutschnig

Damen, Gruppe E:

Summer Ross/Brooke Sweat (USA- 5) - Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig (AUT- 44) 2:0 (15,14)

Tatjana Maschkowa/Bachtygul Samalikowa (KAZ- 29) - Valentina Dawidowa/Jewgenia Schtschypkova (UKR- 20) 2:0 (18,16)

Sonntag (16 Uhr): Rimser/Plesiutschnig - Dawidowa/Schtschypkova

Dienstag (11.30 Uhr): Rimser/Plesiutschnig - Maschkowa/Samalikowa

13:27 Uhr: +BERGLAUF+

Mayr entschloss sich nach EM- Enttäuschung zu WM- Start

Premana in der italienischen Region Lombardei ist am Sonntag Gastgeber der Berglauf- Weltmeisterschaften. Österreichs größte Medaillenhoffnung auf dem Bergauf/Bergab- Rundkurs auf 1.000 m Seehöhe ist einmal mehr die mehrfache Weltmeisterin Andrea Mayr, die sich kurzfristig zu einem Start entschieden hat. Bei der EM 2014 in Gap gewann sie schon einmal einen Titel auf einem Bergauf- Bergab- Kurs. "Nach der heurigen Berglauf- EM war ich mit Bronze schon sehr enttäuscht, weil ich zehn Jahre lang bergauf - mit dem Rad, den Ski, im Treppenlauf oder am Berg - unbesiegt war. Bei den Trainings in den letzten Tagen ist es mir sehr gut gegangen und ich habe Lust gespürt, auch bei der Bergauf- Bergab- WM teilzunehmen. Ich werde versuchen, bei den Bergab- Passagen den Kopf auszuschalten", erklärte die 37- jährige Oberösterreicherin zu ihrer Teilnahme.

12:35 Uhr: +FUSSBALL+

Bundesliga- Spiel Austria- Sturm um 30 Minuten vorverlegt

Das Bundesliga- Spiel zwischen der Austria und Sturm Graz am Sonntag ist um 30 Minuten auf 16 Uhr vorverlegt worden. Grund dafür ist das EM- Viertelfinale des ÖFB- Frauen- Nationalteams gegen Spanien, das um 18 Uhr beginnt. Außerdem wurde auch das Sonntag- Match Admira gegen Altach von 19 Uhr auf 18.30 Uhr vorgezogen.

12:18 Uhr: +VOLLEYBALL+

Kleinmann stellt Nachfolgekandidat nächste Woche vor

Der im September kurz nach seinem 70. Geburtstag nicht mehr zur Wahl antretende ÖVV- Präsident Peter Kleinmann will Ende nächster Woche seinen Nachfolgekandidaten vorstellen. Das kündigte Kleinmann am Rande der Beach- WM in Wien an. Wer es werden soll, wollte der seit 2001 als Chef des Österreichischen Volleyball- Verbandes (ÖVV) amtierende Wiener aber noch nicht verraten.

Peter Kleinmann, Präsident des Österreichischen Volleyballverbandes (ÖVV) Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

10:22 Uhr: +EISHOCKEY+

VSV verpflichtet slowenischen Verteidiger Stebih

Der VSV hat am Freitag die Verpflichtung des 25- jährigen Slowenen Miha Stebih bekanntgegeben. Der 1,90 m große und 91 kg schwere Eishockeyprofi soll die Abwehrreihe der Villacher Adler verstärken. Stebih spielte zuletzt für den tschechischen Zweitligisten HC Frydek- Mistek. Im slowenischen Nationalmannteam stand er erstmals 2014 bei der WM der Division I im Kader.

09:45 Uhr: +BASKETBALL+

ÖBV- Herren vor Generalprobe für WM- Vorqualifikation

Österreichs Basketball- Herren bestreiten am Samstag (15 Uhr, live auf krone.at) ihre Generalprobe für die WM- Vorqualifikation. In Oberwart geht es dabei gegen EM- Teilnehmer Georgien. Das Duell der NBA- Spieler entfällt, weil der Gegner ohne Center Zaza Pachulia anreist. "Ich stoße erst im August zum Nationalteam. Bis dahin bin ich in den USA", ließ Pachulia, der vor wenigen Wochen mit den Golden State Warriors erstmals in seiner Karriere NBA- Champion wurde, via E- Mail wissen. Pöltl muss damit auf ein zweites Aufeinandertreffen mit dem georgischen Basketball- Aushängeschild warten. Er hatte in der NBA- Preseason 2016/17 erstmals gegen Pachulia gespielt.

07:57 Uhr: +SCHWIMMEN+

Auböck schwimmt um erstes WM- Triple eines Österreichers

Felix Auböck hat am Samstag in Budapest die Chance, etwas in Österreichs Schwimmsport bisher Einmaliges zu erreichen. Schafft er wie über 400 und 800 auch über 1.500 m Kraul den Finaleinzug, wäre er der erste rot- weiß- rote Athlet mit dieser Bilanz auf Langbahn- WM- Ebene. Selbst Markus Rogan und Mirna Jukic blieb das verwehrt, sie kamen je dreimal in zwei Endläufe.

19:08 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB- Regisseur muss in der Vorbereitung kürzer treten

ÖFB- Teamspieler Zlatko Junuzovic muss in der Saisonvorbereitung seines Clubs Werder Bremen eine verletzungsbedingte Pause einlegen. Den 29- jährigen Mittelfeldspieler plagen Achillessehnenprobleme. Der Werder- Kapitän werde daher in den kommenden tagen ein individuelles, dosiertes Programm absolvieren, gab sein im Trainingslager in Schneverdingen weilender Club am Donnerstagnachmittag bekannt. Junuzovic verpasst laut Werder- Angaben auch die beiden Testspiele am Freitag und Samstag gegen West Ham United, den neuen Club von Marko Arnautovic. Schon vor Beginn des Trainingslagers hatte der ÖFB- Regisseur wegen der Schmerzen einige Tage kürzertreten müssen. Saisonstart in der deutschen Fußball- Bundesliga ist Mitte August.

Foto: GEPA

17:32 Uhr: +FUSSBALL+

Schweinsteiger führt MLS- Allstar- Team an

Bastian Schweinsteiger wird die Auswahl der nordamerikanischen MLS als Kapitän ins diesjährige All- Star- Spiel führen. Der 32- jährige Mittelfeldspieler, der für Chicago Fire in der MLS aufläuft, setzte sich bei der Wahl zum All- Star- Kapitän knapp gegen David Villa von New York City FC und Tim Howard, den Torhüter der Colorado Rapids, durch. Den Teamkapitän hatten die Fans über das soziale Netzwerk Snapchat bestimmen. Der ehemalige DFB- Kapitän Schweinsteiger hat in bisher 16 Spielen für Chicago zwei Tore und fünf Vorlagen erzielt. Gegner der MLS- Auswahl ist in diesem Jahr der spanische Rekordmeister und Champions- League- Sieger Real Madrid. Das MLS- All- Star- Game 2017 findet am 2. August im Soldier Field in Chicago statt.

Foto: AP

17:10 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Köhldorfer holte bei Jugendspielen Bronze über 400 m Hürden

Leo Köhldorfer hat am Donnerstag über die 400 Meter Hürden mit dem Gewinn der Bronzemedaille für Österreichs dritten Podestrang im Rahmen der Europäischen Olympischen Jugendspiele in Györ gesorgt. Der 16- jährige Oberösterreicher, der 53,94 Sekunden lief, profitierte vom Sturz eines vor ihm liegenden Franzosen. "Ich freue mich riesig, es war ein perfekter Tag für mich", betonte Köhldorfer.

10:11 Uhr: +SKISPRINGEN+

Kraft steigt Samstag in Sommer- GP ein

Doppel- Weltmeister Stefan Kraft steigt am Samstag auf der zweiten Station in Hinterzarten in den Sommer- Grand- Prix im Skispringen ein. Nach einem weiteren Trainingskurs in der vergangenen Woche in Kuusamo ist der Salzburger für den ersten Vergleich mit Peter Prevc, Kamil Stoch, Andreas Wellinger und Co. voll motiviert.

14:10 Uhr: +TENNIS+

Ofner und Gerald Melzer mit Wildcards in Kitz auch im Doppel

Wimbledon- Sensationsmann Sebastian Ofner und Gerald Melzer werden beim ATP- Tennisturnier in Kitzbühel ab 31. Juli dank Wildcards auch im Doppel im Einsatz sein. Ofner spielt gemeinsam mit dem Deutschen Tommy Haas, Gerald Melzer bildet mit Tristan- Samuel Weißborn ein Duo.

10:52 Uhr: +FUSSBALL+

Rodrigo und Vitinho neu beim FC Liefering

Der Erste- Liga- Klub FC Liefering hat am Donnerstag zwei Zugänge vermeldet. Die Brasilianer Rodrigo Luiz Angelotti, kurz Rodrigo, und Vitor Hugo Araujo Vieira, genannt Vitinho, wechseln nach überzeugenden Leistungen in der Vorbereitung ab sofort leihweise bis Sommer 2018 von der Akademie von Red Bull Brasil nach Salzburg

09:29 Uhr: +FUSSBALL+

USA zum sechsten Mal Gold- Cup- Gewinner

Die USA haben in der Nacht auf Donnerstag zum sechsten Mal den Gold Cup gewonnen. Im Endspiel des Kontinental- Turniers der CONCACAF- Zone (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik) setzten sich die Gastgeber in Santa Clara (Kalifornien) mit 2:1 gegen Jamaika durch. Umjubelter Siegestorschütze in Santa Clara war Jordan Morris in der 88. Minute.

Foto: AP