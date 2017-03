Prügelaffäre: Stuttgart schmeißt Großkreutz raus

In der Nacht von Montag auf Dienstag war der 28- Jährige in eine Prügelei in der Stuttgarter Innenstadt verwickelt gewesen. Dabei erlitt der Ex- Nationalspieler mehrere Platzwunden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Verantwortlichen störte laut "Bild"- Zeitung, dass Großkreutz in der Prügelnacht angetrunken gewesen sein soll - und drei Nachwuchsspieler aus der U17 des VfB im Schlepptau hatte.

Stuttgarts Kevin Großkreutz Foto: AFP

Großkreutz war im Januar 2016 von Galatasaray zum Klub von ÖFB- Legionär Florian Klein gekommen und hatte seitdem für 26 Ligaspiele (davon 10 in der Bundesliga) bestritten. Der Ex- Dortmunder war in Stuttgart Stammspieler auf der rechten Abwehrseite.

Der sechsfache Nationalspieler fiel in der Vergangenheit bereits des Öfteren negativ auf. Nach dem deutschen Cup- Finale 2014 mit seinem damaligen Klub Borussia Dortmund urinierte er in Berlin in eine Hotel- Lobby. Wenige Wochen später bewarf der 28- Jährige einen Mann in Köln mit einem Döner.