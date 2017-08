Professor fordert Tattoo- Verbot für Fußball- Profis

"Ich würde Tätowierungen verbieten. Bei den Klubs wird jede Kleinigkeit ernst genommen, da geht dieses Verhalten gar nicht", sagt Professor Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln.

Leistungseinbruch und gesundheitliche Risiken

Zahlreiche Studien zeigen einen Leistungseinbruch bei Fußball- Profis in der ersten Zeit nach einer Tätowierung. "Den Vereinen würde es gut tun, ihrer Verantwortung und der Leistungsfähigkeit ihrer Spieler mehr Beachtung zu schenken", so Froböse, der auch vor gesundheitlichen Risiken warnt: "Die Haut ist das größte Organ, das wir haben. Und wir vergiften es."

Laut diversen Untersuchungen würden 60 bis 70 Prozent der Tinte nicht in der Haut bleiben, sondern in die Blutbahn übergehen. "Die Regeneration leidet darunter, die Frische ist nicht mehr voll da", so der 60- jährige Professor.

Erst vor kurzem gab es bei Bundesligist Eintracht Frankfurt Ärger wegen einem tätowierten Spieler. Kurz vor dem DFB- Pokalfinale hatte sich Abwehrspieler Guillermo Varela ein Tattoo stechen lassen, das sich entzündete. Der Verteidiger wurde suspendiert.

