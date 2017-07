Prödl: "Ihr habt schon jetzt die Herzen gewonnen"

Der Cousin von Kapitänin Viki Schnaderbeck wird heute beim EM- Viertelfinal- Showdown in Tilburg gegen Spanien wieder vor dem Fernseher mitfiebern. Und spornte die Ladys vorab an. "Liebe Viki, Liebe Mädels! Ich drücke euch die Daumen, dass eurer Märchen weitergeht", ließ er die Erfolgsheldinnen wissen. "Ihr begeistert die Massen und habt schon jetzt so viele Herzen gewonnen."

Viki, die als Kind mit ihm und den Brüdern daheim im steirischen Kirchberg an der Raab viel im Garten kickte ("immer umkämpft, endete mitunter mit Brüchen oder im Spital"), antwortete - samt Team mit einer Video- Botschaft: "Hallo lieber Basti. Danke für die Glückwünsche, wir haben uns extrem darüber gefreut." Die Bayern- Legionärin, Österreichs Zugpferd, betonte zudem: "Unsere Auftritte interessieren und begeistern ihn wirklich von Herzen."

Prödl, bei Österreichs bisherigen beiden EURO- Starts dabei, schwärmt von den Frauen, die als erstes ÖFB- Team überhaupt die K.- o.- Phase erreicht haben. "Ihr habt Fußballgeschichte geschrieben. Dieser Erfolg ist unglaublich." Für den Abwehrturm, der 2007 mit Platz vier bei der U20- WM für Schlagzeilen gesorgt hat, ist das Kollektiv spitze: "Ihr seid hervorragend, was euren Spirit angeht, wirklich ein tolles Team."

Davon hatte sich der Watford- Legionär beim EM- Test der Frauen in England überzeugt, meinte trotz 0:3: "Ich bin von der technischen und taktischen Leistung begeistert. Die Mädels haben einen klaren Matchplan." Herren- Team angetanAuch andere ÖFB- Stars um Kapitän Julian Baumgartlinger drücken fest die Daumen. So richtete Zlatko Junuzovic aus: "Mädels, ihr seid ganz großes Kino! Habt Spaß und belohnt euch selbst." Stefan Ilsanker lobte: "Ihr spielt sensationell, macht uns weiterhin so stolz." Ganz im Sinne von Vikis Cousin Prödl

