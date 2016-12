Prödl feiert erstes Saisontor bei Watford- Sieg

Sebastian Prödl hatte am Samstag in der englischen Premier League doppelt Grund zur Freude. Der ÖFB- Teamverteidiger gewann mit dem Watford FC das Heimspiel gegen Everton mit 3:2 und erzielte dabei sein erstes Saisontor. Prödl verwertete in der 59. Minute eine Freistoßflanke von Jose Holebas per Kopf zur 2:1- Führung (59.).