Prödl: "Der Termin ist eine Frechheit!"

Am Donnerstag überprüfte Marcel Koller die Form von Marc Janko in Basel, der beim 2:2 gegen Sion das 1:0 erzielte. Am Sonntag überzeugt sich der ÖFB- Teamchef in Hütteldorf, ob Rapids Louis Schaub nach seinem Comeback eine Alternative auf dem Flügel für das Irland- Spiel sein kann.

Mehr Sorgen macht der Zeitpunkt des WM- Quali- Hits am 11. Juni - und da findet Abwehrchef Sebastian Prödl klare Worte: "Der Termin ist nach so einer langen, für viele brutalen Saison eine Frechheit von der FIFA. Irgendwann werden die Spieler nicht mehr zu ihren Teams kommen."

Abschalten

Nur Janko (Cup- Finale) und vielleicht Hinteregger oder Gregoritsch (Abstiegsrelegation) sind nächste Woche noch im Einsatz. Was macht der Rest der Legionäre? "Du musst mental abschalten, den Kopf freibekommen", schließt Prödl ein paar freie Tage am Strand nicht aus. "Damit wir in Irland dann alles raushauen können."

Treffpunkt in Stegersbach

Wobei bei Koller Fingerspitzengefühl gefragt sein wird, wenn er seine Spieler bereits am 31. Mai in Stegersbach zusammenzieht. Gerade weil dort wieder "nur" regenerative Einheiten geplant sind. Ähnlich wie letzten Sommer mit dem "fußballlosen" Camp in der Schweiz. Daher gab es nach dem EM- Flop Diskussionen über die (zu lange) Dauer der Kasernierung. Stichwort Lagerkoller.

Wovor man bei den Iren keine Angst hat. Statt Kurz- Urlaub gibt's vor dem Quali- Hit sogar noch zwei Tests: in New York gegen Mexiko (1. Juni) und in Dublin gegen Uruguay (4. Juni).

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung