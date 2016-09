Premieren- Tor von Hosiner bei Union- Berlin- Sieg!

Der Ex- Kölner war anstelle des verletzten Quaner von Beginn an dabei und traf im ausverkauften Stadion vor über 22.000 Fans in der 12. Minute zum 1:0. Hosiner fand weitere gute Chancen vor und wurde in der 67. Minute ausgewechselt.

Das zweite Tor erzielte Redondo in der 42. Minute. Dank des vierten Sieges in Serie ist das Team von Coach Jens Keller, bei dem Christopher Trimmel durchspielte, Zweiter.

Erstmals nach knapp drei Jahren rangiert der 1. FC Union in der zweiten Bundesliga damit wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Die Ergebnisse der 7. Runde:

Freitag

VfL Bochum - VfB Stuttgart 1:1

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf 2:1

Greuther Fürth - SV Sandhausen 1:1

Samstag

Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue 2:0

FC Heidenheim - 1. FC Kaiserslautern 3:0

Sonntag

DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg 1:3

1860 München - Hannover 96 0:2

SG Dynamo Dresden - FC Würzburger Kickers 2:2

Montag

1. FC Union Berlin - FC St. Pauli 2:0

# Team Sp S U N +/- P 1. Braunschweig 7 6 0 1 10 18 2. Union Berlin 7 4 2 1 7 14 3. Hannover 96 7 4 2 1 7 14 4. Heidenheim 7 4 2 1 6 14 5. Stuttgart 7 4 1 2 3 13 6. Kickers Würzburg 7 3 2 2 4 11 7. Greuther Fürth 7 3 2 2 -2 11 8. Fortuna Düsseldorf 7 2 3 2 1 9 9. Vfl Bochum 7 2 3 2 -3 9 10. Dynamo Dresden 7 2 3 2 -3 9 11. 1860 München 7 2 2 3 -2 8 12. Erzgebirge Aue 7 2 1 4 -1 7 13. Karlsruhe 7 1 4 2 -3 7 14. Sandhausen 7 1 3 3 -2 6 15. St.Pauli 7 1 2 4 -5 5 16. Nürnberg 7 1 2 4 -6 5 17. Kaiserslautern 7 1 2 4 -7 5 18. Bielefeld 7 0 4 3 -4 4